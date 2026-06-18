घर पर पुदीने की ताजी पत्तियों का इन 5 तरीकों से करें उपयोग

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पुदीने का तेल बनाएं

पुदीने का तेल बनाने के लिए ताजी पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को अच्छे से धोकर सुखा लें, फिर इन्हें नारियल या जैतून के तेल में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब पत्तियां फूलकर सिकुड़ जाएं और तेल का रंग बदल जाए, तब इसे छानकर एक बोतल में भर लें। इस तेल का उपयोग आप मालिश करने, त्वचा की देखभाल करने और बालों की देखभाल करने के लिए कर सकते हैं।