खुद को आराम देने के लिए इन तरीकों से करें नीलगिरी तेल का इस्तेमाल

नीलगिरी तेल एक खास तेल है, जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक और शारीरिक आराम देने में भी मदद करता है। यह तेल नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और ताजगी का अनुभव कराता है। इसके अलावा यह तेल सूजन को कम करने, दर्द से राहत देने और त्वचा की देखभाल में भी सहायक है। आइए जानते हैं कि नीलगिरी तेल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

#1 स्नान के पानी में मिलाएं स्नान के पानी में नीलगिरी तेल मिलाने से न केवल आपकी त्वचा को पोषण मिलता है, बल्कि इससे आपका मन भी हल्का महसूस होता है। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में 5-6 बूंदें नीलगिरी तेल डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इस पानी से स्नान करें। इससे आपकी त्वचा ताजगी महसूस करेगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। यह तरीका थकान दूर करने और आराम देने में भी मदद करता है।

#2 खुशबू से आराम पाएं नीलगिरी तेल की खुशबू से मानसिक शांति मिलती है। इसके लिए एक विशेष उपकरण लें और उसमें कुछ बूंदें नीलगिरी तेल की डालें। इसे चालू करके कमरे में रखें, जिससे पूरा कमरा महकेगा और आपको आराम मिलेगा। यह तरीका तनाव कम करने और नींद सुधारने में भी मदद करता है, जिससे आपका मन हल्का महसूस होता है।

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#3 मालिश करें नीलगिरी तेल की मालिश करने से मांसपेशियों की थकान दूर होती है और शरीर को आराम मिलता है। इसके लिए थोड़े से नीलगिरी तेल को गुनगुने तेल में मिलाकर हल्के हाथों से प्रभावित हिस्से पर मालिश करें। इससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और दर्द भी कम होता है। यह तरीका थकान दूर करने और आराम देने में मदद करता है। इसके अलावा यह तेल त्वचा को पोषण भी देता है, जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है।

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#4 भाप लें भाप लेने से नाक और गले की बंदी खुल जाती है और सांस लेने में आसानी होती है। इसके लिए गर्म पानी में 5-6 बूंदें नीलगिरी तेल मिलाएं, फिर एक तौलिये से सिर ढककर मुंह को पानी की ओर करके गहरी सांस लें। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। इससे आपकी सांस नली साफ होती है और आपको आराम मिलता है। यह तरीका जुकाम और खांसी के लिए भी फायदेमंद है, जिससे आपका मन हल्का महसूस होता है।