भारतीय खान-पान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है चिली ऑयल, जानिए 5 बेहतरीन तरीके

चिली ऑयल जापानी और कोरियाई खाने के साथ-साथ अब भारतीय खान-पान का भी जायका बढ़ा रहा है। यह न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि उसमें कई पोषक तत्व और तीखापन भी जोड़ता है। आमतौर पर इसे एशियाई पकवानों के साथ डिप की तरह खाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे अन्य कई तरीकों से भी उपयोग किया जा सकता है? इस लेख में हम आपको चिली ऑयल के भारतीय रसोई में उपयोग बताएंगे।

#1 पराठों में लगाएं तड़का पराठों पर चिली ऑयल लगाना एक बढ़िया तरीका है, जिससे पराठों का स्वाद दोगुना हो सकता है। गर्मा-गर्म पराठों पर थोड़ा-सा चिली ऑयल डालें और फिर से गर्म करके उनका आनंद लें। इससे न केवल पराठों का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी बरकरार रहेंगे। यह तरीका खासकर सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, जब आलू और गोभी समेत कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं। आप इसे पराठों के साथ चटनी की तरह भी परोस सकते हैं।

#2 दाल में मिलाएं दाल में चिली ऑयल मिलाने से उसका स्वाद और पौष्टिकता, दोनों बढ़ जाते हैं। दाल पकाते समय ऊपर से थोड़ा-सा चिली ऑयल डाल दें और इसे कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। इससे दाल का स्वाद बढ़ जाएगा और इसमें मौजूद पोषक तत्व भी बरकरार रहेंगे। यह तरीका आपकी दाल को नया रूप और तीखापन देगा और खाने का मजा दोगुना कर देगा, जिससे हर कोई इसे पसंद करेगा।

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#3 चावल के साथ खाएं चावल के साथ तीखा चिली ऑयल खाने से उनका स्वाद बहुत ही खास हो जाता है। उबले हुए चावल पर थोड़ा-सा चिली ऑयल डालकर अच्छे से मिलाएं। इससे न केवल चावल का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि उसमें एक चटपटा और लजीज जायका भी जुड़ जाएगा। यह तरीका खासकर बच्चों और बड़ों, दोनों को पसंद आएगा। आप फ्राइड राइस और बिरयानी जैसे चावल वाले व्यंजन बनाकर उनके साथ भी चिली ऑयल खा सकते हैं।

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#4 सलाद में शामिल करें सलाद में चिली ऑयल मिलाने से उसका स्वाद तीखा और मसालेदार हो जाता है। सलाद बनाते समय इसके ऊपर थोड़ा-सा चिली ऑयल डालें और अच्छे से मिलाएं। इससे न केवल सलाद का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी बढ़ जाएंगे। यह तरीका खासकर उन लोगों को पसंद आएगा, जो मसालेदार खाने के शौकीन हैं। सलाद की ड्रेसिंग में इस ऑयल को मिलाना सबसे अच्छा रहता है।