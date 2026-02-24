कई पोषक तत्वों से समृद्ध होता है तेजपत्ता, जानें इसे डाइट में शामिल करने के तरीके

तेजपत्ता एक ऐसा मसाला है, जो खाने में खुशबू और स्वाद जोड़ता है। आमतौर पर इसे सब्जियों, दालों या बिरयानी में डालकर उपयोग किया जाता है। हालांकि, तेजपत्ते का इस्तेमाल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और स्वादिष्ट तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में तेजपत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तरीकों से आपका खाना और भी खास बन जाएगा।

#1 चाय में तेजपत्ता मिलाएं चाय में तेजपत्ता मिलाने से उसकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। अगर आप रोजाना सुबह की चाय को थोड़ा अलग और खास बनाना चाहते हैं तो एक-दो तेजपत्ते की पत्तियों को डालकर उबालें। इससे चाय में एक अनोखी महक आएगी जो आपको ताजगी देगी। यह तरीका न केवल आपकी चाय को नया स्वाद देगा, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है। इसे आजमाकर देखें कि कैसे आपकी चाय का मजा दोगुना हो जाता है।

#2 पुलाव या बिरयानी में करें उपयोग पुलाव या बिरयानी बनाते समय अगर आप उसमें कुछ तेजपत्ते डालते हैं तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तेजपत्ते की पत्तियों को धीमी आंच पर थोड़ी देर भून लें और फिर उन्हें पुलाव या बिरयानी में मिलाएं। इससे खाने में एक अनोखी महक आएगी जो आपके खाने को खास बना देगी। यह तरीका न केवल आपके खाने को नया स्वाद देगा, बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट और खुशबूदार बना देगा।

#3 सूप में दें नया ट्विस्ट अगर आप सूप बना रहे हैं तो उसमें भी तेजपत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक-दो तेजपत्ते की पत्तियों को सूप में डालकर उबालें और फिर निकाल दें। इससे सूप में एक खास महक आएगी जो आपके सूप को और भी स्वादिष्ट बना देगी। यह तरीका न केवल आपके सूप को नया स्वाद देगा, बल्कि इसे और भी पौष्टिक और ताजगी भरा महसूस होगा। इसे आजमाकर देखें कि कैसे आपका सूप और भी खास बन जाता है।

#4 करी ग्रेवी में करें इस्तेमाल करी ग्रेवी बनाते समय अगर आप उसमें कुछ तेजपत्ता पत्तियां डालते हैं तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तेजपत्ते की पत्तियों को धीमी आंच पर थोड़ी देर भून लें और फिर उन्हें करी ग्रेवी में मिलाएं। इससे करी में एक अनोखी महक आएगी जो आपके खाने को खास बना देगी। यह तरीका न केवल आपके खाने को नया स्वाद देगा, बल्कि इसे और भी पौष्टिक और ताजगी भरा महसूस होगा।