अपने पार्टनर को त्वचा की देखभाल करने के लिए इस तरह करें प्रेरित, खिला-खिला रहेगा चेहरा

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सरलता से शुरुआत करें

सबसे पहले अपने पार्टनर को यह समझाएं कि त्वचा की देखभाल कोई मुश्किल काम नहीं है। आप उसे बता सकती हैं कि सिर्फ 3 आसान कदम होते हैं: चेहरा धोना, नमी देना और धूप से बचाव करना। इन तीनों को मिलाकर एक छोटा-सा रूटीन बनाएं, जिसे वह आसानी से अपना सके। आप उसे सुबह और रात, दोनों समय ये कदम अपनाने के लिए प्रेरित करें। इससे उसे धीरे-धीरे आदत हो जाएगी और वह इसे नियमित रूप से करने लगेगा।