हर किसी की बात मानकर हां कहने की आदत बदलने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कई बार हमें लगता है कि अगर हम 'न' कहेंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा या हमारी छवि खराब हो जाएगी। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर बार हम हां ही कहें।

अगर आपके पास समय नहीं है या आप किसी काम के लिए तैयार नहीं हैं तो बेझिझक 'न' कहें। इससे आपका आत्म-सम्मान बढ़ेगा और आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

याद रखें, 'न' कहना भी एक कला है।