किटन हील्स को स्टाइल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, लगेंगी बहुत खूबसूरत

किटन हील्स एक बार फिर ट्रेंड में आ गई हैं और ज्यादातर महिलाओं की पसंद बन रही हैं। ये स्टाइलिश तो दिखती ही हैं, साथ ही आरामदायक भी होती हैं। ये छोटी होती हैं और इन्हें पहनकर चलना आसान होता है। अगर आप इन्हें सही तरीके से पहनती हैं तो आपका लुक खास बन सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप किटन हील्स को स्टाइल कर सकती हैं और हर बार खूबसूरत दिख सकती हैं।

#1 ऑफिस में पहनें ऐसी किटन हील्स ऑफिस के लिए किटन हील्स का चयन करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि वे आरामदायक हों और साथ ही पेशेवर दिखें। काले या भूरे रंग की सिंपल किटन हील्स आपके फॉर्मल कपड़ों के साथ अच्छी लगेंगी। इसके अलावा अगर आप सफेद शर्ट और काली पैंट पहन रही हैं तो हल्के रंग की हील्स आपके लुक को पूरा कर सकती हैं। इस तरह आप ऑफिस में भी स्टाइलिश और आरामदायक महसूस करेंगी।

#2 पार्टी में छा जाने के लिए इस तरह करें चयन पार्टी के लिए आप चमकदार या शिमर वाली किटन हील्स चुन सकती हैं, जो आपके लुक को और आकर्षक बनाएगीं। अगर आप चमकदार गाउन पहन रही हैं तो चांदी या सोने के रंग की किटन हील्स आपके लिए सबसे अच्छी रहेंगी। इसके अलावा अगर आप काली ड्रेस पहन रही हैं तो लाल या गुलाबी रंग की हील्स भी अच्छी लगेंगी। इन हील्स से आप पार्टी में सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकती हैं।

#3 कैजुअल आउटिंग के लिए चुनें ये किटन हील्स कैजुअल आउटिंग के लिए आप फूलों वाले प्रिंट वाली या रंग-बिरंगी किटन हील्स चुन सकती हैं, जो आपके लुक को ताजगी देगीं। इसके साथ आप जींस और टी-शर्ट पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक आरामदायक रहेगा। इसके अलावा अगर आप हल्के रंग की ड्रेस पहन रही हैं तो विपरीत रंग की हील्स भी आपके लुक को खास बना सकती हैं। इस तरह आप कैजुअल आउटिंग में भी स्टाइलिश और आरामदायक महसूस करेंगी।

#4 शादी या खास मौकों पर सही रहेंगी ऐसी किटन हील्स शादी या खास मौकों पर आप कढ़ाई वाली किटन हील्स चुन सकती हैं, जो आपके लुक को शाही अंदाज देगीं। इसके साथ आप बनारसी साड़ी या लहंगा पहन सकती हैं, जिससे आपको एक खास पारंपरिक लुक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हल्के रंग की ड्रेस पहन रही हैं तो चमकीले रंग की हील्स भी अच्छी लगेंगी। हालांकि, ध्यान रखें कि आपकी किटन हील्स ज्यादा भड़काऊ न लगें। इससे आपका लुक बनावटी लग सकता है।