काली शर्ट को इन बॉटम के साथ पहनकर लग सकती हैं सबसे ज्यादा स्टाइलिश 

काली रंग की शर्ट हर महिला की अलमारी में होनी चाहिए क्योंकि यह किसी भी अवसर पर पहनी जा सकती है। काली रंग की शर्ट को आप अपने अलग-अलग लुक्स के लिए स्टाइल कर सकती हैं, चाहे वह ऑफिस हो, पार्टी हो या कैजुअल आउटिंग। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपनी काली शर्ट को अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं और हर बार नई लगेंगी।

#1 काली शर्ट के साथ जींस पहनें काली शर्ट को जींस के साथ पहनना एक बहुत ही आसान और स्टाइलिश तरीका है। अगर आप ऑफिस जा रही हैं तो काली शर्ट को डेनिम जींस के साथ पहनें और उसे अंदर की तरफ से थोड़ा सा निकाल लें ताकि यह थोड़ी सी फॉर्मल लगे। इसके साथ सफेद जूते पहनें ताकि आपका लुक पूरा हो सके। इस तरह का पहनावा न केवल आरामदायक है, बल्कि आपको स्टाइलिश भी दिखाएगा।

#2 काली शर्ट के साथ स्कर्ट पहनें अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर जाना चाहती हैं तो काली शर्ट को प्लेन स्कर्ट के साथ पहन सकती हैं। इसके लिए आप अपनी काली शर्ट को पूरी तरह से टाईट करें और इसे एक प्लेन स्कर्ट के साथ मैच करें। इसके साथ हील्स फुटवियर्स पहनें ताकि आपका लुक और भी खास लगेगा। इस तरह का पहनावा आपको आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाएगा और आप हर किसी की नजरों में छा जाएंगी।

#3 काली शर्ट के साथ ब्लेजर पहनें काली शर्ट को ब्लेजर के साथ पहनना एक बहुत ही पेशेवर लुक देता है। अगर आप ऑफिस मीटिंग या इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही हैं तो यह तरीका आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसके लिए आप अपनी काली शर्ट को पैंट्स के साथ पहनें और ऊपर से एक फॉर्मल ब्लेजर डालें। इसके साथ फ्लैट हील्स पहनें ताकि आपका लुक संतुलित लगे और आप आत्मविश्वासी दिखें।

#4 काली शर्ट के साथ धोती पैंट्स पहनें अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो काली शर्ट को धोती पैंट्स के साथ पहन सकती हैं। यह लुक बहुत ही अनोखा और आकर्षक है, जो आपको भीड़ से अलग दिखाएगा। इसके लिए अपनी काली शर्ट को टक इन करके धोती पैंट्स के साथ पहनें। इसके साथ फ्लैट हील्स पहनें ताकि आपका लुक और भी खास लगेगा। इस तरह का पहनावा आपको आत्मविश्वासी बनाएगा और हर किसी की नजरों में छा जाएगा।