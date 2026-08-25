आपके पंखे से आ रही है आवाज? इन 5 तरीकों से कर सकते हैं ठीक

अगर आपका पंखा बहुत पुराना हो चुका है और बार-बार समस्या आ रही है तो उसे बदल देना ही बेहतर होगा। नए पंखे आमतौर पर बेहतर तकनीक से बने होते हैं, जो कम आवाज करते हैं और ज्यादा टिकाऊ होते हैं।

अच्छी गुणवत्ता वाले और अच्छे ब्रांड वाले पंखे का ही चयन करें। इस तरह आप ऊपर बताए गए तरीकों को अपनाकर अपने पंखे की आवाज को कम कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक सही रख सकते हैं।