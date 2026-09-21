गिल्ट ट्रिप करने से रोकने के तरीके

खुद को गिल्ट ट्रिप करने से रोकने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, महसूस करेंगे बेहतर

लेखन सयाली 06:18 pm Sep 21, 202606:18 pm

क्या है खबर?

गिल्ट ट्रिप एक ऐसी मानसिक स्थिति है, जिसमें हम खुद को किसी गलती या कमी के लिए लगातार दोषी मानते रहते हैं। यह एक बुरी आदत है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप गिल्ट ट्रिपिंग की आदत को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और खुशी पा सकते हैं। इससे आपका मन भी खुश रहेगा।