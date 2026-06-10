यात्रा के दौरान खुद को तरोताजा रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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हल्का नाश्ता करें

यात्रा के दौरान हल्का नाश्ता करना भी फायदेमंद हो सकता है। चिप्स या जंक फूड की बजाय फल, नट्स या सूखे मेवे अपने पास रखें। ये न केवल सेहत के लिए अच्छे होते हैं बल्कि ऊर्जा भी देते हैं। अगर आप लंबी यात्रा पर हैं तो मूंगफली, किशमिश, खजूर आदि जैसे सूखे मेवे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और आप तरोताजा भी महसूस करेंगे। इसके अलावा यह आपके पेट के लिए भी अच्छा है।