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मच्छरों से बचकर रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगी परेशान
मच्छरों से बचकर रहने के तरीके

मच्छरों से बचकर रहने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगी परेशान

लेखन अंजली
May 06, 2026
10:13 am
क्या है खबर?

मानसून में मच्छरों की समस्या बढ़ जाती है, जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इनसे सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है कि मच्छरों को अपने आस-पास न आने दें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को मच्छरों से दूर रख सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इन तरीकों से आप मच्छरों को खुद से दूर रख सकते हैं।

#1

घर में नमी न होने दें

मच्छर गीले स्थानों पर अधिक पनपते हैं। इसलिए अपने घर में नमी को कम करने के लिए नियमित रूप से सफाई करें और पानी जमा न होने दें। बाथरूम, रसोई और अन्य जगहों पर पानी जमा न होने दें। इसके अलावा एसी और फ्रिज के पाइप्स को सही रखें ताकि वहां से भी पानी न निकले। घर की छत और दीवारों को भी सूखा रखें ताकि मच्छरों का प्रकोप न बढ़े।

#2

पौधों का सही तरीके से रखें ख्याल

पौधे भी मच्छरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, खासकर वे पौधे जो पानी वाले होते हैं। इसलिए अपने पौधों को इस तरह से रखें कि उनमें पानी जमा न हो और उनकी पत्तियों पर कीड़े न लगें। इसके अलावा पौधों की नियमित सफाई करें और उनमें कीड़ों को दूर रखने वाले स्प्रे का छिड़काव करें ताकि वे स्वस्थ रहें और मच्छरों को पनपने का मौका न मिले। इस तरह आप अपने पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं।

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#3

पर्दे और खिड़कियां बंद रखें

रात के समय पर्दे लगाकर अपनी खिड़कियों को बंद रखें। इससे मच्छर आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, खासकर उन जगहों पर ध्यान दें जहां रोशनी आती है क्योंकि मच्छर रोशनी वाले स्थानों पर अधिक आते हैं। पर्दे लगाने से न केवल रोशनी कम होगी बल्कि मच्छरों को भी बाहर रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा खिड़कियों में जाली लगवाएं ताकि मच्छर अंदर न आ सकें और आप सुरक्षित रह सकें।

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#4

कूलर और पंखों का रखें ध्यान

कूलर और पंखों की सफाई नियमित रूप से करें ताकि उनमें गंदगी न जमे और मच्छरों का प्रकोप न बढ़े। गंदे कूलर और पंखे मच्छरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं इसलिए इन्हें हर हफ्ते साफ करना जरूरी है। इसके अलावा कूलर और पंखे की पानी की टंकी को भी साफ रखें ताकि उसमें मच्छरों का प्रकोप न बढ़े। इस तरह आप अपने घर को मच्छरों से सुरक्षित रख सकते हैं।

#5

प्राकृतिक तेलों का करें इस्तेमाल

रासायनिक दवाओं के बजाय प्राकृतिक तेल जैसे नीम का तेल, लैवेंडर का तेल आदि का इस्तेमाल करें। ये न केवल मच्छरों को दूर रखते हैं बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इन्हें अपने घर के कोनों में लगाएं ताकि मच्छर अंदर न आएं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को मच्छरों से सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं।

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