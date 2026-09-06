घर में लगा है डिलीवरी वाले डिब्बों का ढेर? फेंकने के बजाय इस तरह करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
आमतौर पर लोग ऑनलाइन सामान मंगवाने के बाद डिलीवरी वाले डिब्बों को फेंक देते हैं या घर में उनका ढेर लगा रहता है। हालांकि, क्या आपको पता है कि इन बॉक्स का दोबारा उपयोग करके आप कई बेहतरीन चीजें बना सकते हैं? ये डिब्बे न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि इनसे आप अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आइए आज हम आपको डिलीवरी वाले डिब्बों को दोबारा उपयोग करने के 5 तरीके बताते हैं।
#1
किताबों को रखें
अगर आपके पास ढेर सारी किताबें हैं और आप उन्हें व्यवस्थित करना चाहते हैं तो डिलीवरी वाले डिब्बे एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आप इन डिब्बों को काटकर और रंगकर अपनी किताबों को सहेज सकते हैं।
इससे न केवल आपकी किताबें व्यवस्थित रहेंगी, बल्कि आपका कमरा भी साफ-सुथरा लगेगा।
इसके अलावा आप इन डिब्बों को अलग-अलग आकार में काटकर कई प्रकार के आयोजक बना सकते हैं, जो आपके कमरे की सजावट में भी चार चांद लगा देंगे।
#2
बागवानी के लिए करें उपयोग
अगर आपको बागवानी का शौक है तो डिलीवरी वाले डिब्बे आपके काम आ सकते हैं। आप इन डिब्बों को काटकर छोटे-छोटे गमलों में बदल सकते हैं और उनमें पौधे लगा सकते हैं।
इससे न केवल आपका बगीचा सुंदर लगेगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा।
इसके अलावा आप इन डिब्बों को रंगकर उन्हें सजावट का हिस्सा भी बना सकते हैं, जिससे आपका बगीचा और भी आकर्षक दिखाई देगा।
#3
खिलौनों को रखने के लिए करें इस्तेमाल
बच्चों के खिलौने अक्सर घर में बिखरे रहते हैं, जिससे घर की साफ-सफाई में दिक्कत होती है। डिलीवरी वाले डिब्बों का उपयोग करके आप एक अच्छा भंडारण समाधान बना सकते हैं।
इन डिब्बोंको काटकर अलग-अलग हिस्सों में बांट दें, ताकि छोटे-बड़े सभी तरह के खिलौने उनमें आसानी से रखे जा सकें।
इसके अलावा आप इन डिब्बों को रंगकर उन्हें आकर्षक बना सकते हैं, जिससे बच्चे भी उन्हें पसंद करेंगे और आपका कमरा भी व्यवस्थित लगेगा।
#4
कार्यालय की सामग्री स्टोर करें
अगर आपके घर पर काम होता है तो डिलीवरी वाले डिब्बे आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आप इन डिब्बों को काटकर उनमें पेन, पेपर क्लिप्स और फाइल्स आदि चीजों को व्यवस्थित रख सकते हैं।
इससे आपका काम करना आसान हो जाएगा और आपका काम करने का स्थान भी साफ-सुथरा रहेगा।
इसके अलावा आप इन डिब्बों को रंगकर उन्हें आकर्षक बना सकते हैं, जिससे आपका काम करने का स्थान और भी सुंदर दिखेगा।
#5
उपहार देने के लिए आएंगे काम
अगर आप किसी को उपहार देने वाले हैं तो डिलीवरी वाले डिब्बों को सजाकर उपहार देने का तरीका भी अपना सकते हैं।
सबसे पहले डिब्बों को साफ करें, फिर उस पर रंग-बिरंगे कागज चिपकाएं या रंग करें, फिर उस पर कोई सुंदर-सा डिजाइन बनाएं।
इसके बाद डिब्बों में उपहार रखें और ढक्कन बंद करें। इससे आपका उपहार देने का तरीका न केवल अनोखा होगा, बल्कि देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा।