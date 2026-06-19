तकिया के कवर हो गए हैं पुराने? उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
अक्सर जब तकिया के कवर पुराने हो जाते हैं या उनमें छेद हो जाते हैं तो उन्हें बदलना पड़ता है। ऐसे में पुराने तकिया के कवर का क्या किया जाए, यह सवाल मन में आता है। कई लोग इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन आप इनसे कई बेहतरीन चीजें बना सकते हैं। हम आपको कुछ आसान और उपयोगी तरीके बताएंगे, जिनसे आप पुराने तकिया के कवर का दोबारा उपयोग कर सकते हैं और इन्हें नए रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
रुमाल बनाएं
अगर आपके पास कुछ पुराने तकिया के कवर हैं तो आप उनसे सुंदर रुमाल बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तकिया के कवर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को सिलकर रुमाल बना लें। आप इन्हें अलग-अलग रंगों के कपड़ों से मिलाकर भी बना सकते हैं, ताकि यह और भी आकर्षक दिखें। अगर आपको इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो इन पर थोड़ी-सी कढ़ाई कर लें।
#2
थैला बनाएं
पुराने तकिया के कवर से आप एक मजबूत और टिकाऊ थैला बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दोनों साइड और नीचे की तरफ सिलाई करके एक बड़ा थैला बना लें। अब ऊपर की तरफ 2 पट्टियां जोड़कर इसे थैले का आकार दें। आप चाहें तो इसमें चेन भी जोड़ सकते हैं, ताकि सामान सुरक्षित रहे। इस तरह आप पुराने तकिया के कवर को नए रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा।
#3
पर्दे बनाएं
अगर आप अपनी खिड़की के लिए नए पर्दे चाहते हैं तो पुराने तकिया के कवर काम आएंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरत अनुसार तकिया के कवर को काटकर उसकी लंबाई और चौड़ाई तय करें, फिर उसे सिलाई करके पर्दों का आकार दें। आप चाहें तो इनमें अलग-अलग रंगों के कपड़ों का मेल भी कर सकते हैं, ताकि ये और भी आकर्षक दिखें। इस तरह आप पुराने तकिया के कवर को नए रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
#4
नए कवर बनाएं
अगर आपके पास कुछ पुराने तकिया के कवर हैं, जिनमें थोड़ी बहुत खराबी है तो आप उनसे नए कवर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरत अनुसार कपड़े काट लें, फिर किनारों पर सिलाई करके उन्हें तैयार कर लें। आप चाहें तो इनमें अलग-अलग डिजाइन या पैटर्न बना सकते हैं. ताकि ये और भी आकर्षक दिखें। इस तरह आप पुराने तकिया के कवर को नए रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और घर की सजावट भी कर सकते हैं।
#5
पाउच बनाएं
आप छोटे-छोटे सामान रखने के लिए पाउच बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरत अनुसार कपड़े काट लें, फिर किनारों पर सिलाई करके पाउच का आकार दें। आप चाहें तो इसमें चेन भी जोड़ सकते हैं, ताकि सामान सुरक्षित रहे। इस तरह आप पुराने तकिया के कवर को नए रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इन तरीकों को अपनाकर आपके काफी पैसे बच सकते हैं।