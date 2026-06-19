पुराने तकिया के कवर से बनी चीजें

तकिया के कवर हो गए हैं पुराने? उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन सयाली 10:32 am Jun 19, 202610:32 am

क्या है खबर?

अक्सर जब तकिया के कवर पुराने हो जाते हैं या उनमें छेद हो जाते हैं तो उन्हें बदलना पड़ता है। ऐसे में पुराने तकिया के कवर का क्या किया जाए, यह सवाल मन में आता है। कई लोग इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन आप इनसे कई बेहतरीन चीजें बना सकते हैं। हम आपको कुछ आसान और उपयोगी तरीके बताएंगे, जिनसे आप पुराने तकिया के कवर का दोबारा उपयोग कर सकते हैं और इन्हें नए रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।