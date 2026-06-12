फर्नीचर से मार्कर और क्रेयॉन के दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
फर्नीचर पर मार्कर या क्रेयॉन के दाग लगना एक आम समस्या है, खासकर जब बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये दाग देखने में तो छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें साफ करना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप इन सभी जिद्दी दागों को आसानी से साफ कर सकते हैं और अपने फर्नीचर को नया जैसा बना सकते हैं।
#1
रबड़ का इस्तेमाल करें
फर्नीचर पर लगे मार्कर या क्रेयॉन के दागों को हटाने के लिए रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रबड़ को अच्छी तरह रगड़ें। इससे दाग धीरे-धीरे हल्का हो जाएगा। ध्यान रखें कि रबड़ को ज्यादा जोर से न रगड़ें, इससे फर्नीचर को नुकसान हो सकता है। इस तरीके से आप बिना किसी के नुकसान के अपने फर्नीचर को साफ कर सकते हैं।
#2
अल्कोहल का उपयोग करें
मार्कर या क्रेयॉन के दाग हटाने के लिए अल्कोहल भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। एक सूती कपड़े पर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल डालकर दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और फर्नीचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ध्यान रखें कि अल्कोहल को ज्यादा देर तक एक ही जगह पर न रखें, इससे फर्नीचर को नुकसान हो सकता है। इस तरीके से आप अपने फर्नीचर को नया जैसा बना सकते हैं।
#3
बेकिंग सोडा आएगा काम
बेकिंग सोडा भी एक असरदार सफाई सामग्री है, जिसका उपयोग आप फर्नीचर पर लगे मार्कर या क्रेयॉन के दाग हटाने के लिए कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर उसे दाग वाली जगह पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और फर्नीचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेकिंग सोडा का यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आपके फर्नीचर को नया जैसा भी बना सकता है।
#4
नींबू का रस भी है असरदार
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से सफाई करने वाला होता है, जो मार्कर या क्रेयॉन के दाग हटाने में मदद कर सकता है। बस एक कपड़े पर नींबू का रस डालकर दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और फर्नीचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नींबू के रस का यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आपके फर्नीचर को नया जैसा भी बना सकता है।
#5
सफेद सिरका भी है कारगर
फर्नीचर पर लगे मार्कर या क्रेयॉन के दाग हटाने के लिए सफेद सिरका भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। एक सूती कपड़े पर थोड़ी मात्रा में सफेद सिरका डालकर दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और फर्नीचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने फर्नीचर को नया जैसा बना सकते हैं और इन आसान तरीकों से सफाई करना भी सरल हो जाएगा।