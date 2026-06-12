फर्नीचर से मार्कर और क्रेयॉन के दाग हटाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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बेकिंग सोडा आएगा काम

बेकिंग सोडा भी एक असरदार सफाई सामग्री है, जिसका उपयोग आप फर्नीचर पर लगे मार्कर या क्रेयॉन के दाग हटाने के लिए कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर उसे दाग वाली जगह पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे दाग आसानी से निकल जाएगा और फर्नीचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बेकिंग सोडा का यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आपके फर्नीचर को नया जैसा भी बना सकता है।