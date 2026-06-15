रसोई की जिद्दी चिकनाई को दूर करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
रसोई में खाना बनाते समय कई बार चिकनाई के छीटे लग जाते हैं और यह एक आम समस्या है। इसे साफ करने के लिए लोग कई महंगे सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे हमेशा असरदार नहीं होते। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्राकृतिक तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रसोई की चिकनाई को आसानी से साफ कर सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपकी रसोई चमकेगी, बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल भी हैं।
#1
नींबू का रस है कारगर
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से चिकनाई को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए एक कटोरी में नींबू का रस निकालें और इसे चिकनाई वाले स्थान पर लगाएं। कुछ मिनट बाद इसे गीले कपड़े से पोंछ दें। नींबू के खट्टेपन से चिकनाई आसानी से हट जाती है और रसोई में एक ताजगी भरी खुशबू भी आती है। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।
#2
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा एक ऐसा पदार्थ है, जो चिकनाई को हटाने में बहुत मदद करता है। इसके लिए बेकिंग सोडा पाउडर को पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे चिकनाई वाले स्थान पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद इसे ब्रश या कपड़े से रगड़ें, फिर साफ पानी से धो लें। इससे आपकी रसोई चमक उठेगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। बेकिंग सोडा का यह उपयोग पर्यावरण के अनुकूल भी है।
#3
सिरका भी है प्रभावी
सिरका एक ताकतवर सफाई करने वाला है, जो चिकनाई को आसानी से साफ कर सकता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाकर तैयार करें और इसे चिकनाई वाले स्थान पर छिड़कें। कुछ मिनट बाद इसे गीले कपड़े से पोंछ दें। सिरके का खट्टापन चिकनाई को तोड़ देता है और आपकी रसोई को साफ-सुथरा बनाता है। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।
#4
गर्म पानी का करें उपयोग
गर्म पानी हमेशा से ही सफाई के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है। अगर आपके रसोई के किसी हिस्से पर अधिक चिकनाई जमी हुई है तो गर्म पानी बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा बर्तन धोने का लिक्विड घोलें, फिर इस मिश्रण को स्पंज या कपड़े की मदद से रसोई की सतहों पर रगड़ें। इससे सारी गंदगी झट से साफ हो जाएगी।
#5
नमक से मिलेगा फायदा
नमक एक ऐसा सामग्री है, जो न केवल खाने में उपयोग होता है बल्कि सफाई में भी मदद करता है। अगर कहीं पर थोड़ी-बहुत चिकनाई रह गई हो तो नमक डालकर रगड़ें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इन 5 तरीकों से आप आसानी से अपनी रसोई की जिद्दी चिकनाई को साफ कर सकते हैं। ये सभी तरीके न केवल असरदार हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं।