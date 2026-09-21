ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पढ़ने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

आवाज का स्वर बहुत कुछ बताता है। अगर किसी व्यक्ति की आवाज तेज होती जा रही है या वह जोर-जोर से बोल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह गुस्से में या परेशान है।

अगर उसकी आवाज धीमी और शांत है तो वह सामान्य महसूस कर रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय अपनी आवाज को नियंत्रित रखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह बातों को समझने की कोशिश कर रहा है।