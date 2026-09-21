ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पढ़ने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके
क्या है खबर?
ऑफिस में काम करते समय हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। हर किसी का अपना एक अलग अंदाज और तरीका होता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की असली मंशा क्या है और वह क्या सोच रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप ऑफिस में काम करने वाले लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
#1
आंखों की हरकतें समझें
आंखें बहुत कुछ बता सकती हैं। जब कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है तो उसकी आंखें अक्सर इधर-उधर घूमती रहती हैं या वह कभी-कभी अपनी आंखें बंद कर लेता है।
अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों का जवाब देते समय आंखें झपकाता है या आंखें बंद करके सोचता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह असहज महसूस कर रहा हो या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो।
#2
शरीर की भाषा पर ध्यान दें
शरीर की भाषा भी बहुत कुछ कहती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हाथ बांधकर खड़ा है तो यह खुद को बचाने का संकेत हो सकता है।
वहीं, अगर वह हाथ खोलता है और आपके साथ खुलकर बात करता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आरामदायक महसूस कर रहा हो। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपको सीधे आंखों में देख रहा है तो यह आत्मविश्वास का संकेत हो सकता है।
#3
चेहरे के हाव-भाव पर नजर रखें
चेहरे के हाव-भाव से बहुत कुछ पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति का चेहरा तनाव में दिखता है या वह बार-बार अपना चेहरा छू रहा है तो इसका मतलब है कि वह किसी बात को लेकर चिंतित है।
वहीं, अगर उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ है तो वह सामान्य महसूस कर रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय सिर हिलाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आपकी बातों से सहमत है।
#4
आवाज के स्वर पर गौर करें
आवाज का स्वर बहुत कुछ बताता है। अगर किसी व्यक्ति की आवाज तेज होती जा रही है या वह जोर-जोर से बोल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह गुस्से में या परेशान है।
अगर उसकी आवाज धीमी और शांत है तो वह सामान्य महसूस कर रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय अपनी आवाज को नियंत्रित रखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह बातों को समझने की कोशिश कर रहा है।
#5
बातचीत का तरीका देखें
किसी व्यक्ति की बातचीत का तरीका भी बहुत कुछ कहता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ खुलकर बात करता है और अपनी राय व्यक्त करता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है।
वहीं, अगर वह संकोचपूर्ण तरीके से बात करता है या आपकी बातों का जवाब देने में हिचकिचाता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह असहज महसूस कर रहा हो।