सूरज की किरणों के संपर्क से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। ये किरणें त्वचा को झुर्रियों, दाग-धब्बे और यहां तक कि त्वचा के गंभीर रोगों का कारण बन सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को इनसे बचाकर रखें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ त्वचा का आनंद ले सकते हैं।

#1 सही समय पर बाहर निकलें सूरज की किरणें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनसे बचने के लिए इन घंटों के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। अगर निकलना जरूरी हो तो छाता, टोपी या अन्य सुरक्षा उपाय अपनाएं। सूरज की किरणों से बचाव के लिए ये समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

#2 सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल करें सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचा सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी त्वचा पर सनस्क्रीन क्रीम लगाएं। यह सुनिश्चित करें कि क्रीम को सही मात्रा में लगाएं और हर दो घंटे बाद दोबारा लगाएं। अगर आप तैराकी कर रहे हैं या पसीना आ रहा है तो अधिक बार क्रीम लगाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त क्रीम लगाने के कुछ समय बाद ही धूप में निकलें।

#3 ढीले कपड़े पहनें सूरज की किरणों से बचाव के लिए ढीले और लंबे कपड़े पहनना फायदेमंद हो सकता है। सूती या लिनेन जैसे हल्के और सांस लेने वाले कपड़े चुनें, जो आपकी त्वचा को ढकें और हवा को आसानी से गुजरने दें। हल्के रंगों के कपड़े पहनें क्योंकि वे सूरज की किरणों को अधिक वापस भेजते हैं और गर्मी को कम महसूस कराते हैं। इसके अलावा धूप से बचने के लिए आप टोपी, धूप के चश्मे और दुपट्टा भी पहन सकते हैं।

#4 पर्याप्त पानी पीते रहें पर्याप्त पानी पीना आपके शरीर को तरोताजा रखता है, जिससे आप गर्मी और धूप से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें और जब भी बाहर जाएं तो अपने साथ एक पानी की बोतल रखें। इसके अतिरिक्त तरबूज, खीरा और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन भी करें। इससे आपका शरीर ठंडा रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।