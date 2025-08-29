सोते समय गर्दन और कंधों में दर्द से बचने के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी तरीके

अगर आपको सोते समय या सुबह उठते ही गर्दन और कंधों में दर्द या अकड़न का अनुभव होता है तो आपको अपने सोने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है, खासकर अगर आप किसी सोफे या कुर्सी पर सोते हैं तो यह आपकी रीढ़ और गर्दन के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप सोते समय गर्दन और कंधों के दर्द से बच सकते हैं।

#1 सोते समय गर्दन के लिए सही तकिये का चयन करें सोते समय गर्दन के लिए सही तकिये का चयन करना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा तकिया चुनना चाहिए, जो आपके सिर और गर्दन को सहारा दे। इससे आपकी रीढ़ सीधी रहेगी और गर्दन पर दबाव कम होगा। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो पतला तकिया लें, पेट के बल सोते हैं तो पतला और कंधों के नीचे मोटा तकिया लें और करवट लेकर सोते समय मोटा तकिया लें।

#2 सही गद्दा चुनें सोने के लिए सही गद्दे का चयन भी अहम है। गद्दा न बहुत नरम होना चाहिए और न ही बहुत कठोर। ऐसा गद्दा चुनें, जो आपके शरीर के आकार के अनुसार हो और आपको पर्याप्त सहारा दे सके। इससे आपकी रीढ़ सीधी रहेगी और गर्दन पर दबाव कम होगा। इसके लिए आप मध्यम कठोरता वाले गद्दे का चयन कर सकते हैं, जो आरामदायक होने के साथ-साथ आपकी हड्डियों को सही दिशा में रखें।

#3 सोने की मुद्रा का रखें ध्यान सोते समय आपकी मुद्रा भी बहुत अहम होती है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो यह सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे आपकी रीढ़ सीधी रहती है और गर्दन पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी गर्दन एक ही दिशा में झुकी न रहे और समय-समय पर उसे बदलें। इसके लिए आप सोने से पहले कुछ खिंचाव वाले व्यायाम कर सकते हैं।

#4 सोने से पहले करें स्ट्रेचिंग सोने से पहले स्ट्रेचिंग करना आपकी मांसपेशियों को आराम देता है और रक्त संचार बढ़ाता है। इससे दर्द और अकड़न की संभावना कम होती है। आप गर्दन और कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी और सोते समय कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आप गर्दन को धीरे-धीरे घुमा सकते हैं और कंधों को भी हल्का-फुल्का खींच सकते हैं। इससे सोते समय आपको आराम मिलेगा और सुबह उठते ही दर्द नहीं होगा।