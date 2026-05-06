घर में नमी को बढ़ने से रोकने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

घर में नमी होने से दीवारों पर काले और सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं। इसके अलावा लकड़ी के फर्नीचर में भी फंगस लगने लगती है। अगर समय पर इस समस्या का समाधान न किया जाए तो इससे घर के अंदर की दीवारें कमजोर होने लगती हैं और इस पर दोबारा पेंट भी ठीक से नहीं चढ़ती। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर घर में नमी को रोका जा सकता है।

#1 डीह्यूमिडिफायर का करें इस्तेमाल डीह्यूमिडिफायर एक ऐसा उपकरण है, जो हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को कम करता है। यह उपकरण ठंडक देने के साथ ही हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणु और फंगस को भी खत्म करता है। इसके अलावा यह उपकरण हवा में मौजूद विषैले तत्वों को भी कम करता है, खासकर अगर आप इस उपकरण को अपने घर के उन हिस्सों में लगाते हैं, जहां नमी की समस्या अधिक होती है तो इससे काफी फायदा होगा।

#2 हवा आने-जाने का रखें ध्यान घर में हवा आने-जाने का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर आपके घर में हवा का आना-जाना सही रहेगा तो घर में मौजूद नमी खुद-ब-खुद कम हो जाएगी। इसके लिए घर की खिड़कियों और दरवाजों को खुला रखें। इससे घर के अंदर की नमी बाहर निकल जाएगी और घर में ठंडक बनी रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो घर में वेंटिलेटर भी लगा सकते हैं। इससे घर में मौजूद नमी आसानी से बाहर निकल जाएगी।

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#3 रोजाना साफ करें फर्श घर के फर्श पर नमी के कारण सफेद धब्बे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त फर्श पर पानी के छींटे पड़ने से भी नमी बढ़ती है। इसलिए रोजाना फर्श साफ करना जरूरी है। इसके लिए आप एक कपड़े को गीला करके हल्के हाथों से पूरे फर्श पर पोंछे। इससे फर्श पर मौजूद धूल-मिट्टी साफ हो जाएगी और नमी भी कम होगी। इसके अलावा इससे फर्श पर मौजूद जीवाणु और फंगस भी खत्म हो जाएगी।

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#4 लकड़ी के फर्नीचर पर दें ध्यान घर में रखे लकड़ी के फर्नीचर में भी नमी के कारण फंगस लगने लगती है। इससे फर्नीचर में दरारें पड़ने लगती हैं और उसका रंग भी खराब होने लगता है। इससे फर्नीचर का आकार भी बिगड़ जाता है, जिससे वह देखने में अच्छा नहीं लगता। इसके लिए आप फर्नीचर के ऊपर पॉलिश कर सकते हैं। इससे फर्नीचर में मौजूद फंगस खत्म हो जाएगी और फर्नीचर का रंग भी नया जैसा दिखेगा।