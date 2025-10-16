त्योहारों के दौरान दर्द से राहत पाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

त्योहारों का मौसम नजदीक है और इस दौरान कई लोग पीठ, कंधे और गर्दन के दर्द से जूझते हैं। यह दर्द अक्सर लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने, भारी सामान उठाने या गलत तरीके से उठाने के कारण हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और त्योहारों का पूरा आनंद ले सकते हैं।

#1 रोजाना स्ट्रेचिंग करें हर दिन स्ट्रेचिंग करना पीठ, कंधे और गर्दन के दर्द को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। सुबह उठते ही कुछ मिनट योग या हल्की कसरत करें। इससे आपके मांसपेशियों में लचीलापन आएगा और खून का प्रवाह भी बढ़ेगा, जिससे दर्द में आराम मिलेगा, खासकर उन मांसपेशियों पर ध्यान दें, जिनसे आपको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसके लिए आप ताड़ासन, भुजंगासन और सुखासन जैसी सरल योगासन कर सकते हैं।

#2 सही बैठने की मुद्रा बनाए रखें काम करते समय सही बैठने की मुद्रा बनाए रखना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर पर काम करते समय पीठ सीधी रखें और गर्दन को सीधा रखें। कुर्सी पर बैठते समय पैरों को जमीन पर रखें और घुटनों को 90 डिग्री का कोण बनाकर मोड़ें। इससे पीठ, कंधे और गर्दन पर दबाव कम होगा और दर्द में कमी आएगी। इसके अलावा नियमित रूप से ब्रेक लें और थोड़ी देर टहलें ताकि खून का प्रवाह बढ़ सके और मांसपेशियां आराम कर सकें।

#3 हल्का वजन उठाएं भारी वजन उठाने से बचें और हल्का वजन ही उठाएं। अगर आपको कुछ उठाना पड़े तो उसके लिए अपने घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें और फिर उठाएं। इससे आपकी पीठ पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और दर्द भी कम होगा। इसके अलावा भारी सामान उठाते समय दोनों हाथों से पकड़ें और धीरे-धीरे उठाएं ताकि किसी भी प्रकार की चोट न हो। इससे आपकी मांसपेशियां सुरक्षित रहेंगी और आपको दर्द से राहत मिलेगी।

#4 गर्म पट्टी का उपयोग करें दर्द वाली जगह पर गर्म पट्टी का उपयोग करने से भी राहत मिलती है। इसके लिए आप गर्म पानी की बोतल या गर्म पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। इसे दर्द वाली जगह पर 15-20 मिनट तक रखें। इससे खून का प्रवाह बढ़ता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। अगर आपके पास गर्म पट्टी नहीं है तो आप तौलिये को गर्म पानी में डुबोकर उसे निचोड़ लें और फिर उसे दर्द वाली जगह पर लगाएं।