बच्चों को सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करने के लिए अपनाएं ये 5  प्रभावी तरीके

बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए सब्जियां खाना जरूरी है, लेकिन कई बार बच्चे सब्जियां खाने से मना कर देते हैं। इस स्थिति में माता-पिता को निराशा होती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अपने बच्चों को सब्जियां खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन तरीकों से न केवल बच्चे सब्जियां खाएंगे, बल्कि उनका स्वाद भी लेंगे और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

#1 सब्जियों को मजेदार तरीके से प्रस्तुत करें बच्चों को सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करने का एक सरल तरीका है कि आप उन्हें मजेदार तरीके से प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए सब्जियों को अलग-अलग आकार में काटकर प्लेट में सजाएं या उन्हें रंग-बिरंगे बर्तनों में परोसें। आप सब्जियों को अलग-अलग नाम भी दे सकते हैं जैसे कि गाजर को 'सूरज की किरणें', खीरे को 'चांद की किरणें' आदि। इससे बच्चे सब्जियों को देखकर खुश होंगे और उन्हें खाने में रुचि लेंगे।

#2 बच्चों को खाना बनाने में शामिल करें अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सब्जियां खाएं तो उन्हें खाना बनाने में शामिल करें। जब बच्चे खुद अपनी पसंदीदा सब्जियों को काटने, धोने और पकाने में हिस्सा लेंगे तो वे उन खाद्य पदार्थों को खाने में ज्यादा रुचि लेंगे। आप उन्हें सब्जियों की कहानियां भी सुना सकते हैं, जिससे वे उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हें खाने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरह वे सब्जियों को अपना पसंदीदा बना सकते हैं।

#3 स्वादिष्ट चटनी बनाएं बच्चे अक्सर किसी चीज में डुबाकर खाना पसंद करते हैं। आप इस आदत का फायदा उठाकर सब्जियों को खाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके लिए आप हरी चटनी, टोमैटो सॉस, दही की चटनी या फिर मूंगफली की चटनी जैसी स्वादिष्ट चटनी बना सकते हैं। इन चटनी के साथ सब्जियां खाने से बच्चों को उनका स्वाद बहुत पसंद आएगा और वे आसानी से सब्जियां खाना शुरू कर देंगे।

#4 रंग-बिरंगी सब्जियों का चयन करें बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए रंग-बिरंगी सब्जियों का चयन करना अच्छा तरीका हो सकता है। जैसे लाल टमाटर, हरे मटर, पीले शिमला मिर्च आदि। इनका रंग देखकर बच्चे खुश हो जाएंगे और इन्हें खाने में रुचि लेंगे। इसके अलावा आप सलाद में भी अलग-अलग रंग की सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनका स्वाद बढ़ जाएगा और बच्चे इसे आसानी से खा सकेंगे। इस तरह आप बच्चों को सब्जियां खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।