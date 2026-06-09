घर पर आसानी से बनाएं व्हिप्ड क्रीम, जानिए इसके 5 बेहतरीन तरीके

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दूध का करें उपयोग

घर पर व्हिप्ड क्रीम बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप ताजे दूध का उपयोग करें। इसके लिए आपको बस इतना करना होगा कि एक बर्तन में ताजे और ठंडे दूध को डालकर उसमें चीनी मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक हाथ से चलाने वाले मिक्सर से तब तक फेंटें, जब तक कि यह गाढ़ा और फूल न जाए। यह तरीका न केवल सरल है, बल्कि इससे आपको बिना किसी रासायनिक पदार्थ के शुद्ध व्हिप्ड क्रीम भी मिलेगी।