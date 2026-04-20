पके हुए चावल को साधारण से स्वादिष्ट बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

अक्सर लोग पके हुए चावल को बचा देते हैं और फिर अगली बार उसे खाने से कतराते हैं। ऐसे में आप इन चावलों को दोबारा से एक नया रूप दे सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आपका खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और स्वादिष्ट तरीके बताएंगे, जिनसे आप पके हुए चावलों को फिर से एक नया रूप दे सकते हैं।

#1 तड़का लगाकर बनाएं चावल तड़का लगाकर चावल बनाना एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर उसमें जीरा, राई, हींग और करी पत्ते डालें। अब इस तड़के में बचे हुए चावल डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। अंत में बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसे कुछ मिनट तक पकाएं। इससे आपके चावल में एक नया स्वाद आएगा।

#2 रायता बनाएं रायता हमेशा से ही खाने का स्वाद बढ़ाता आया है। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें बचे हुए चावल डालें। अब इसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर, नमक, काला नमक और बारीक कटी हरी मिर्च डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी मिला सकते हैं। इससे आपके चावलों का रायता बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और खाने का मजा दोगुना कर देगा।

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#3 मसालेदार पुलाव बनाएं अगर आपको मसालेदार खाना पसंद है तो मसालेदार पुलाव आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि मिलाएं। इसके बाद इसमें बचे हुए चावल डालकर अच्छे से मिलाएं और इसे कुछ मिनट तक पकने दें।

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#4 नारियल करी बनाएं नारियल करी एक खास तरह की करी होती है, जो दक्षिण भारत में बहुत पसंद की जाती है। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें, फिर उसमें राई, उड़द दाल, करी पत्ते डालें। अब प्याज, लहसुन, अदरक डालकर भूनें, फिर इसमें कटी हुई सब्जियां डालें जैसे गाजर, बीन्स आदि। अब इसमें नारियल का दूध, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर मिलाएं। अंत में बचे हुए चावल डालकर अच्छे से मिलाएं।