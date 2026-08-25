पिज्जा को प्रोटीन युक्त बनाने के लिए इन 5 तरीकों को अपनाएं, बेहतरीन हो जाएगा स्वाद
क्या है खबर?
पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद है। आमतौर पर इसमें कम प्रोटीन होता है, लेकिन कुछ आसान बदलावों के जरिए इसे प्रोटीन युक्त बनाया जा सकता है। इससे न केवल इसका स्वाद बढ़ेगा, बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पिज्जा को प्रोटीन युक्त बना सकते हैं और इसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं।
#1
पिज्जा बेस को बनाएं प्रोटीन युक्त
पिज्जा का बेस ही उसकी नींव होता है। अगर आप चाहें तो इसे प्रोटीन युक्त बना सकते हैं।
इसके लिए आप मैदा के बजाय चने का आटा या सोयाबीन का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आटे न केवल प्रोटीन से भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें फाइबर भी होता है, जो पाचन के लिए अच्छा होता है।
इससे आपका पिज्जा न केवल स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि ज्यादा पौष्टिक भी बन जाएगा।
#2
टॉपिंग में शामिल करें प्रोटीन
पिज्जा की टॉपिंग में आप अलग-अलग प्रकार की सब्जियां या शाकाहारी चीजें शामिल कर सकते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं। उदाहरण के लिए, सब्जियां, पनीर, सोया चंक्स, मशरूम और पालक जैसी चीजें आपके पिज्जा को प्रोटीन युक्त बना सकती हैं।
इसके अलावा आप पिज्जा पर उबले हुए चने या राजमा भी डाल सकते हैं, जो न केवल स्वाद बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी डाइट में प्रोटीन भी शामिल कर देंगे।
#3
ध्यान से करें चीज का चयन
पिज्जा में इस्तेमाल होने वाली चीज भी उसकी पौष्टिकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। आप सामान्य चीज के बजाय मोजेरेला चीज या फिर पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं।
इसके अलावा आप चीज की मात्रा को भी संतुलित रखें, ताकि पिज्जा ज्यादा भारी न लगे और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहे। इससे आपका पिज्जा न केवल स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि ज्यादा पौष्टिक भी होगा और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ेगी।
#4
सॉस में जोड़ें प्रोटीन
पिज्जा का सॉस भी उसकी पौष्टिकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप टमाटर सॉस में थोड़ा उबला हुआ छोला या राजमा मिला सकते हैं, जिससे उसकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी।
इसके अलावा आप सॉस में थोड़ी मात्रा में दही भी मिला सकते हैं, जो उसे क्रीमी बनाते हुए उसकी पौष्टिकता बढ़ाएगा। इससे आपका पिज्जा न केवल स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि ज्यादा पौष्टिक भी होगा और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ेगी।
#5
सलाद के साथ परोसें
पिज्जा को सलाद के साथ परोसना एक अच्छा विचार हो सकता है, जिससे उसकी पौष्टिकता बढ़ती है। आप सलाद में टमाटर, खीरा, प्याज और गाजर आदि सब्जियां डालकर उसे अधिक पौष्टिक बना सकते हैं।
साथ ही सलाद में उबले हुए छोले या राजमा मिलाकर उसकी प्रोटीन मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपका पिज्जा न केवल स्वादिष्ट बनेगा, बल्कि ज्यादा पौष्टिक भी होगा और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ेगी।