को-ऑर्ड सेट्स को स्टाइलिश बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

को-ऑर्ड सेट्स आजकल के फैशन में बहुत पसंद किए जा रहे हैं। ये सेट्स न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि आपको एक स्टाइलिश लुक भी देते हैं। इन सेट्स में टॉप और पैंट्स का मेल होता है, जिससे आप बिना किसी मेहनत के तैयार हो जाती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने को-ऑर्ड सेट्स को और भी ज्यादा स्टाइलिश बना सकती हैं।

#1 सही फिटिंग का चयन करें को-ऑर्ड सेट्स में फिटिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आपकी फिटिंग सही होगी तो आपका लुक बेहतरीन लगेगा। ध्यान रखें कि टॉप और पैंट्स दोनों की फिटिंग एक जैसी होनी चाहिए ताकि वे एक-दूसरे के साथ मेल खाएं। अगर आपकी पैंट्स ढीली हैं तो उसे थोड़ा टेलर से सिलवाकर सही करवाएं। इसी तरह अगर टॉप ढीला है तो उसे भी ठीक करवाएं ताकि आपका लुक एकदम बेहतरीन लगे।

#2 रंगों का चयन सोच-समझकर करें रंगों का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे आपके व्यक्तित्व को दर्शाएं। अगर आप साधारण दिखना चाहती हैं तो एक ही रंग के कपड़े चुनें जैसे काला, सफेद या ग्रे। अगर आप थोड़ी अलग दिखना चाहती हैं तो हल्के रंगों के साथ गहरे रंगों का मेल भी अच्छा लगता है। इसके अलावा आप एक ही रंग के कई शेड्स भी चुन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा।

#3 एक्सेसरीज का सही उपयोग करें एक्सेसरीज आपके लुक को पूरा करती हैं इसलिए इन्हें नजरअंदाज न करें। अगर आपका को-ऑर्ड सेट साधारण है तो उसे थोड़ा खास बनाने के लिए उसमें कुछ गहने जोड़ सकती हैं जैसे झुमके या चेन हार। इसके अलावा आप बेल्ट का भी उपयोग कर सकती हैं, जिससे आपकी कमर हाइलाइट होगी और लुक में एक अलग ही निखार आएगा। सही एक्सेसरीज का चयन आपके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना सकता है।

#4 फुटवियर्स का चयन सोच-समझकर करें फुटवियर्स का चयन करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि वे आपके को-ऑर्ड सेट के साथ मेल खाएं। फ्लैट्स, हील्स या सैंडल्स, जो भी पहनें, वह आपके पूरे लुक को पूरा करना चाहिए। अगर आपका को-ऑर्ड सेट फॉर्मल है तो हील्स बेहतर रहेंगी, वहीं रोजमर्रा के उपयोग के लिए फ्लैट्स या सैंडल्स अच्छे लगेंगे। इस तरह आप अपने को-ऑर्ड सेट्स को और भी स्टाइलिश बना सकती हैं।