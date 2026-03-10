इन 5 तरीकों से बनाकर खाएं डोसा, स्वाद ऐसा कि भूल पाना होगा मुश्किल

डोसा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जो अपने कुरकुरेपन और स्वाद के लिए जाना जाता है। आमतौर पर इसे साधारण चावल और उड़द की दाल से बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि डोसे में कुछ अनोखे ट्विस्ट जोड़कर इसे और भी खास बनाया जा सकता है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे डोसे के व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 सूजी का डोसा सूजी का डोसा एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सूजी, उड़द की दाल, चावल और दही का मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को थोड़ा फूलने दें, फिर तवे पर घी या तेल लगाकर इसे सुनहरा भूरा होने तक सेंके। इसका स्वाद नारियल की चटनी और सांभर के साथ बहुत अच्छा लगता है। यह डोसा नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसने के लिए आदर्श है।

#2 आलू का डोसा आलू का डोसा एक स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू को उबालकर मैश कर लें, फिर उसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण को सूजी के घोल में मिलाकर तवे पर फैलाएं और घी या तेल लगाकर सेंके। इसे नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी।

#3 पनीर का डोसा पनीर का डोसा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले पनीर को कद्दूकस करें, फिर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर भरावन तैयार करें। अब सूजी के घोल में इस भरावन को भरकर तवे पर फैलाएं और घी या तेल लगाकर सेंके। इसे नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें, यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा।

#4 पालक और पनीर का डोसा पालक और पनीर का डोसा एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पालक को उबालकर पीस लें, फिर उसमें पनीर के टुकड़े डालें। अब इस मिश्रण को सूजी के घोल में मिलाकर तवे पर फैलाएं और घी या तेल लगाकर सेंके। इसे नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें, यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा।