टू-डू लिस्ट वाली डायरी को व्यवस्थित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

टू-डू लिस्ट में सबसे पहले उन कामों को लिखें, जो सबसे जरूरी हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि किस काम को पहले करना चाहिए और किसे बाद में।

आप कामों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: बहुत जरूरी, जरूरी और कम जरूरी। इस तरह आप समय का सही उपयोग कर पाएंगे और कोई भी अहम काम छूटने से बच जाएगा।

प्राथमिकता तय करने से काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और आप प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे।