दादी-दादा हो जाते हैं बोर? उन्हें खुश रखने के लिए उनके साथ ऐसे बिताएं समय

दादी-दादा को घर पर बोरियत महसूस होने की शिकायत रहती है। ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनका मन लगा रहे और वह खुद को व्यस्त रख सकें। इसके लिए आप उनके साथ कुछ मजेदार गतिविधियां आजमा सकते हैं। इससे न केवल उनका मन लगेगा, बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत भी बेहतर होगी। आइए दादी-दादा को बोरियत से बचाने के लिए आजमाए जाने वाले 5 आसान और प्रभावी तरीके जानते हैं।

#1 किताबें पढ़ने का आनंद दें दादी-दादा को किताबें पढ़ने का शौक होता है। आप उन्हें उनकी पसंदीदा किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे उनका मन लगा रहेगा और वे समय का सही उपयोग कर सकेंगे। अगर आपके दादा-दादी को हिंदी या अंग्रेजी में किताबें पढ़ने का शौक है तो उन्हें कोई अच्छी-सी किताब उपहार में दें। इसके अलावा आप उन्हें पत्रिकाएं पढ़ने के लिए भी कह सकते हैं। उनके साथ बैठें और जो कहानियां वो पढ़ रहे हों, उन्हें ध्यान से सुनें।

#2 बागवानी करें बागवानी एक ऐसी गतिविधि है, जो दादी-दादा के लिए बहुत सुखद हो सकती है। अगर आपके पास बगीचा है तो उसमें पौधे लगाएं या फिर घर की बालकनी में छोटे-छोटे गमलों में फूल और सब्जियां उगाएं। इससे न केवल उनका मन लगा रहेगा, बल्कि वे ताजगी भरी हवा का भी आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा बागवानी करने से उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत भी बेहतर होगी। यह एक अच्छा व्यायाम भी है, जो उन्हें सक्रिय रखेगा।

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#3 खेल खेलें दादी-दादा के साथ लूडो, कैरम या चेस जैसे खेल खेलना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये खेल न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि दादी-दादा की मानसिक सक्रियता को भी बढ़ाते हैं। इनसे उनकी सोचने-समझने की क्षमता में भी सुधार होता है और वे खुद को व्यस्त रखते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ कुछ पुराने खेल, जैसे पत्ते, चौपड़ और रम्मी आदि भी खेल सकते हैं, जो उनके लिए यादगार अनुभव साबित होगा।

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#4 खाना बनाना सीखें दादी-दादा से खाना बनाना सिखाना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। आप उनसे उनकी कोई पारिवारिक रेसिपी आपको सिखाने के लिए कहें और फिर उसे उनके लिए बनाएं। इससे आप भी उनकी तरह लजीज खाना बनाना सीख जाएंगे और उन्हें खुशी भी मिलेगी। आप उन्हें अपनी पसंदीदा रेसिपी बताएं या फिर कोई नया व्यंजन बनाने की चुनौती दें। इससे उनका मन लगा रहेगा और वे कुछ नया सीखने का आनंद ले सकेंगे।