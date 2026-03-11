गर्मियों के दौरान फ्रिज को व्यवस्थित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में फ्रिज की देखभाल करना बेहद जरूरी है क्योंकि इस मौसम में फ्रिज में रखे खाने-पीने के सामान जल्दी खराब हो सकते हैं। हालांकि, कई लोग फ्रिज को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। इससे खाने-पीने के सामानों को ढूंढने में काफी समय बर्बाद हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों के दौरान अपने फ्रिज को आसानी से व्यवस्थित रख सकते हैं।

#1 सबसे पहले फ्रिज को साफ करें फ्रिज को व्यवस्थित करने से पहले उसे अच्छे से साफ करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले फ्रिज को बंद कर दें और उसे बिजली से हटा दें। इसके बाद एक स्पंज को हल्के गर्म पानी के साथ सफेद सिरके के घोल में डुबोएं और इससे पूरे फ्रिज को साफ करें। इससे न केवल फ्रिज की गंदगी दूर होगी, बल्कि उसमें मौजूद कीटाणु भी खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से फ्रिज की सफाई करना बेहद आसान है।

#2 खाने-पीने के सामानों को अलग-अलग करें फ्रिज को साफ करने के बाद उसमें खाने-पीने के सामानों को अलग-अलग रखें। इससे फ्रिज में जगह बचती है और सामानों को ढूंढने में भी आसानी होती है। खाने-पीने के सामानों को अलग-अलग रखने के लिए सबसे पहले फ्रिज के दराज में फल और सब्जियों को रखें, जबकि फ्रिज के अन्य हिस्सों में दूध से बने उत्पाद और सूखे सामान रखें। इसके बाद फ्रिज की टोकरी में जूस और अन्य पेय पदार्थ रखें।

#3 फ्रिज में इन चीजों को न रखें फ्रिज में दूध, दही और पनीर जैसे सामानों को टोकरी में रखने से यह जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए इन्हें फ्रिज के किसी भी हिस्से में न रखें। इसके अतिरिक्त गर्मियों के दौरान फ्रिज में क्रीम, आइसक्रीम और कम वसा वाली दही जैसी चीजें रखें क्योंकि ये चीजें फ्रिज में रखने के बाद लंबे समय तक ठीक रहती हैं। ऐसे में सही तरीके से सामानों को फ्रिज में रखने की जानकारी होना जरूरी है।

#4 फ्रिज में इन चीजों को रखें गर्मियों के दौरान फ्रिज में फल और सब्जियां रखनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें एक साथ एक ही दराज में न रखें। इससे फल और सब्जियां जल्दी सड़ सकती हैं। फल और सब्जियां रखने के लिए फ्रिज के दराज का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त फ्रिज के ऊपरी हिस्से में अंडे और दूध की बोतलें रखें। अंडे फ्रिज के किसी भी हिस्से में रखे जा सकते हैं, लेकिन दूध की बोतलें हमेशा ऊपरी हिस्से में ही रखें।