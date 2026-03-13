गर्मियों के दौरान कुत्ते को ठंडक प्रदान करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में कुत्तों को अधिक सावधानी की जरूरत होती है क्योंकि गर्मी के कारण वे अत्यधिक गर्मी या लू जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। वैसे तो कूलर कुत्तों को ठंडक प्रदान करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप अपने कुत्ते को ठंडा रखने के लिए कुछ अन्य तरीके अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुत्ते के लिए गर्मियों के दौरान ठंडक बनाए रखने के तरीके बताते हैं।

#1 कुत्ते को पर्याप्त पानी पिलाएं गर्मियों में कुत्ते के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना पानी के वह लू का शिकार हो सकता है। वैसे कुत्ते अपनी प्यास खुद बुझा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसे समय-समय पर पानी पिलाना चाहिए। इसके अलावा घर में पानी की एक बड़ी बोतल रखें ताकि आप जब चाहें अपने कुत्ते को पानी पिला सकें। साथ ही उसके बिस्तर के पास एक पानी का कटोरा रखें।

#2 घर के अंदर ही खेलें गर्मियों में अपने कुत्ते को बाहर घुमाने से बचें क्योंकि बाहर का तापमान उनके लिए खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने कुत्ते को घर के अंदर ही खेलाएं। इसके लिए आप उसके साथ कुछ खेल खेल सकते हैं जैसे कि छुपन-छुपाई, रस्सी खींचना आदि। इस तरह आपके कुत्ते को न सिर्फ शारीरिक रूप से सक्रिय रखा जाएगा, बल्कि वह मानसिक रूप से भी खुश रहेगा।

#3 ठंडे पानी से नहलाएं गर्मियों में कुत्ते को ठंडक देने का एक अच्छा तरीका है कि उसे ठंडे पानी से नहलाएं। इससे उसका शरीर ठंडा रहेगा और वह ताजगी महसूस करेगा। आप चाहें तो अपने कुत्ते को नहलाने के लिए बगीचे या बालकनी में भी ले जा सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि पानी ज्यादा ठंडा न हो क्योंकि इससे उसे सर्दी हो सकती है। इस तरह आप उसे आरामदायक महसूस करवा सकते हैं।

#4 ठंडे स्थान पर रखें अगर आपके घर में कूलर नहीं है तो अपने कुत्ते को ठंडे स्थान पर रखें। इसके लिए आप उसके बिस्तर के पास कुछ बर्फ रख सकते हैं या फिर उसके बिस्तर को किसी ऐसी जगह रखें, जहां थोड़ी ठंडक हो। आप चाहें तो उसके बिस्तर के आसपास कुछ ठंडे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके बिस्तर के नीचे एक कंबल बिछा सकते हैं, जो ठंडक को बनाए रखेगा।