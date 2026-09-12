बिस्तर पर सोते समय बच्चों की सुरक्षा करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान उपाय
क्या है खबर?
बच्चों को बिस्तर पर सुलाने के दौरान उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। छोटे बच्चों को सुलाते समय कई बार माता-पिता कुछ ऐसी बातें नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इसलिए, यह समझना जरूरी है कि बच्चों की आरामदायक और सुरक्षित नींद के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस लेख में हम आपको 5 आसान और जरूरी सुझाव देंगे, जो आपके बच्चे की नींद को सुरक्षित और सुखद बनाएंगे।
#1
गद्दे का सही चुनाव करें
बच्चे के लिए सही गद्दे का चुनाव करना जरूरी है। गद्दा न तो बहुत सख्त हो और न ही इतना नरम कि बच्चा उसमें धंस जाए।
ऐसा गद्दा चुनें, जो न ज्यादा कठोर हो और न ही बहुत मुलायम। इससे बच्चे को आराम मिलेगा और उसकी पीठ को सही सहारा मिलेगा।
गद्दे का आकार बच्चे के लिए सही होना चाहिए, ताकि वह बिस्तर पर आराम से सो सके। गद्दे को साफ रखना भी जरूरी है।
#2
तकिए का उपयोग करने से बचें
नवजात शिशुओं को सुलाते समय तकिए का उपयोग करने से बचना चाहिए। इससे उनके सिर पर दबाव पड़ सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।
छोटे बच्चों के लिए बिना तकिए के सोना ज्यादा सही होता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया हो और तकिए की जरूरत महसूस हो रही हो तो पतला और मुलायम तकिया इस्तेमाल करें।
यह भी ध्यान रखें कि तकिया बच्चे के सिर और गर्दन को सही सहारा दे।
#3
बच्चों के कपड़े आरामदायक रखें
बच्चों को सुलाने से पहले उनके कपड़ों का ध्यान रखना जरूरी है। सर्दियों में उन्हें बहुत भारी और मोटे कपड़े पहनाने से बचें, क्योंकि इससे वे असहज महसूस कर सकते हैं।
हल्के, लेकिन गर्म कपड़े पहनाएं, जैसे कि सूती कपड़े या हल्के ऊनी वस्त्र। गर्मियों में बच्चे को हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाएं, ताकि उसे गर्मी न लगे और वह चैन से सो सके।
बच्चों के कपड़े हमेशा साफ और मुलायम होने चाहिए।
#4
बिस्तर पर अनावश्यक चीजें न रखें
बच्चे के बिस्तर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। बिस्तर पर कोई भी अनावश्यक चीजें, जैसे खिलौने, भारी कंबल या अन्य सामान न रखें।
ये चीजें बच्चे के लिए असुरक्षित हो सकती हैं और उसके सोने में बाधा डाल सकती हैं। इसके अलावा बिस्तर के आसपास कोई तेज किनारे वाली या खतरनाक चीजें न रखें।
यह सुनिश्चित करें कि बच्चे के सोने की जगह पर केवल वे चीजें हों, जो उसके आराम और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं।
#5
बच्चे की स्थिति पर ध्यान दें
बच्चे की नींद के दौरान उसकी स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। यह सुनिश्चित करें कि वह सही तरीके से सो रहा है और उसका चेहरा खुला हुआ है, ताकि वह आसानी से सांस ले सके।
अगर बच्चा बहुत ज्यादा करवटें बदल रहा हो या असहज लग रहा हो तो उसकी स्थिति ठीक करें। इसके अलावा उसे बिस्तर के बीच में सुलाएं और आस-पास तकिए लगाना न भूलें।