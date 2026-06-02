कार्यस्थल को आरामदायक बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, मिलेगी राहत

कई लोग ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं, जिसके कारण अक्सर शरीर में दर्द और तनाव हो सकता है। इस स्थिति से राहत पाने के लिए ऑफिस को आरामदायक बनाना जरूरी है। इसके लिए सही कुर्सी और मेज का चयन करना चाहिए। साथ ही नियमित ब्रेक लेना और सही स्थिति बनाए रखना भी अहम है। इस लेख में हम आपको ऑफिस को आरामदायक बनाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव देंगे।

#1 सही कुर्सी और मेज का चयन करें ऑफिस में बैठने के लिए एक ऐसी कुर्सी और मेज चुनें, जो आपकी शारीरिक बनावट के अनुकूल हो। कुर्सी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पीठ को सहारा मिले और ऊंचाई समायोजित की जा सके ताकि आप सही स्थिति में बैठ सकें। मेज की ऊंचाई भी ऐसी होनी चाहिए, जिससे कंधे ढीले रहें और हाथ टेबल पर आराम से रख सकें। इस तरह की व्यवस्था से आप लंबे समय तक आराम से काम कर सकेंगे।

#2 स्क्रीन की ऊंचाई सही रखें अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपकी स्क्रीन की ऊंचाई भी सही होनी चाहिए। स्क्रीन को आंखों की सीध में रखें ताकि गर्दन ऊपर-नीचे न करनी पड़े। इससे आंखों पर कम दबाव पड़ेगा और गर्दन में दर्द नहीं होगा। इसके अलावा स्क्रीन की चमक और कंट्रास्ट भी सही रखें ताकि आंखों को आराम मिले। इस तरह की व्यवस्था से आप लंबे समय तक आराम से काम कर सकेंगे।

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#3 नियमित ब्रेक लें लंबे समय तक लगातार काम करने से शरीर पर दबाव पड़ता है, इसलिए हर घंटे में कम से कम 5-10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस दौरान थोड़ी देर टहलें, कुछ खिंचाव करें या गहरी सांस लें। इससे न केवल आपका मन तरोताजा रहेगा बल्कि शरीर में खून का प्रवाह भी बेहतर होगा और थकान भी कम होगी। इसके अलावा ब्रेक के दौरान आंखों को आराम देने के लिए पलकों को बंद करके कुछ सेकंड विश्राम करें।

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#4 सही स्थिति बनाए रखें काम करते समय हमेशा सही स्थिति बनाए रखें। पीठ सीधी रखें, कंधे ढीले रखें और पैर जमीन पर सीधे रखें। इसके लिए आप पैरों के नीचे एक स्टूल रख सकते हैं ताकि वे सीधी जमीन पर रहें। इसके अलावा पीठ को सहारा देने वाली कुर्सी का उपयोग करें। सही स्थिति बनाए रखने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव नहीं पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था से आप लंबे समय तक आराम से काम कर सकेंगे।