बच्चों को इतिहास में रुचि दिलाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बनेंगे भविष्य के इतिहासकार

आजकल बाजार में बच्चों के लिए कई अच्छी इतिहास संबंधी किताबें उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़कर वे आसानी से इतिहास के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को इतिहास पर बनी फिल्में दिखा सकते हैं, जो उनके लिए रोचक हो और उन्हें इतिहास की जानकारी दे सके।

इससे उनका ध्यान आकर्षित होगा और वे खुद ही अधिक जानने की इच्छा रखने लगेंगे। इस तरह किताबों और फिल्मों के माध्यम से बच्चे इतिहास में रुचि लेने लगेंगे।