मानसून के दौरान आलस से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

मानसून का मौसम अक्सर आलस और सुस्ती का कारण बनता है। बारिश की वजह से ठंडक और उमस के कारण कई लोग अपने रोजमर्रा के कामों को टालने लगते हैं और इसका असर उनकी दिनचर्या पर पड़ता है। हालांकि, कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप मानसून के दौरान भी सक्रिय रह सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे मानसून में आलस् से छुटकारा मिल सकता है।

#1 सुबह जल्दी उठने की आदत डालें सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, जो आपको दिनभर ऊर्जावान बनाए रख सकती है। मानसून में जब सूरज छिपा रहता है तो कई लोग देर से उठने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन यह आदत आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप हर दिन एक ही समय पर उठें, चाहे मौसम कैसा भी हो। इससे आपका शरीर नियमित हो जाएगा और आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे।

#2 नियमित व्यायाम करें मानसून में अक्सर बाहर जाकर व्यायाम करने का मन नहीं करता क्योंकि बारिश की वजह से फिसलन रहती है। ऐसे में आप घर पर ही योग या खिंचाव वाले व्यायाम कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर पर ही रस्सी कूदने जैसी गतिविधियां कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका आलस दूर होगा बल्कि सेहत में भी सुधार होगा।

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#3 सेहतमंद आहार पर ध्यान दें मानसून में कई लोग तले-भुने और मसालेदार खाने का सेवन करना पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए कोशिश करें कि आप संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। हरी सब्जियां, फल, दालें आदि का सेवन करें और जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा पानी का अधिक से अधिक सेवन भी जरूर करें।

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#4 पर्याप्त नींद लें अच्छी नींद लेना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। मानसून में अक्सर बादल छाए रहते हैं, जिससे रोशनी कम होती है और हमारी नींद प्रभावित होती रहती है। इसलिए कोशिश करें कि आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और अगले दिन नई ऊर्जा के साथ तैयार हो सके। इसके अलावा सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग न करें।