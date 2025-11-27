LOADING...
सर्दियों में हाथों का रूखापन दूर करने के लिए आजमाएं ये 5 प्राकृतिक तरीके
लेखन अंजली
Nov 27, 2025
05:42 pm
क्या है खबर?

सर्दियों में ठंडी हवा के कारण हाथों की त्वचा सूखी और बेजान हो जाती है। इससे हाथों में खुजली और जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि, आप कुछ प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर अपने हाथों की त्वचा को मुलायम और चमकदार बना सकते हैं। आइए आज हम आपको हाथों की त्वचा का रूखापन दूर करने के लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जो असरदार और सुरक्षित हैं।

#1

जैतून के तेल और चीनी का मिश्रण लगाएं

सर्दियों में हाथों की त्वचा का रूखापन दूर करने के लिए जैतून के तेल और चीनी का मिश्रण लगाना एक अच्छा तरीका है। जैतून का तेल त्वचा को पोषण देता है, जबकि चीनी एक प्राकृतिक स्क्रब का काम करती है। इसके लिए एक चम्मच जैतून के तेल में एक चम्मच चीनी मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाकर हल्के हाथों से मलें। 5-10 मिनट बाद हाथों को गुनगुने पानी से धो लें।

#2

एलोवेरा जेल और नींबू का रस लगाएं

एलोवेरा जेल और नींबू का रस भी हाथों की त्वचा को नमी देने में मदद कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपकी त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और उसे नमी प्रदान करता है, जबकि नींबू का रस त्वचा को ताजगी देता है। इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाएं और रात भर छोड़ दें।

#3

नारियल के तेल और शहद का मिश्रण लगाएं

नारियल का तेल और शहद भी हाथों की त्वचा को मुलायम बनाते हैं। नारियल का तेल आपकी त्वचा को गहराई तक नमी पहुंचाता है, जबकि शहद एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच नारियल का तेल और एक चम्मच शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। कुछ मिनट बाद हाथों को गुनगुने पानी से धो लें और तौलिये से सुखा लें।

#4

दूध और बादाम का तेल लगाएं

दूध और बादाम का तेल भी हाथों की त्वचा को नमी देने में मदद कर सकते हैं। दूध आपकी त्वचा को साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है, जबकि बादाम का तेल विटामिन से भरपूर होता है, जो त्वचा को पोषण देता है। इसके लिए एक कटोरी में दो चम्मच दूध और कुछ बूंद बादाम का तेल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें।

#5

दही और गुलाब जल लगाएं

दही और गुलाब जल भी हाथों की त्वचा को नमी देने में मदद कर सकते हैं। दही आपकी त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और उसे हाइड्रेट करता है, जबकि गुलाब जल एक प्राकृतिक टोनर होता है जो त्वचा को ताजगी प्रदान करता है। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच दही और कुछ बूंद गुलाब जल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें।