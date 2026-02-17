शाम के नाश्ते के लिए स्वादिष्ट विकल्प हैं शकरकंद से बनाए जाने वाले ये व्यंजन

शकरकंद एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जो आपकी शाम की चाय के साथ एक बेहतरीन संगत हो सकती है। इसे कई तरीकों से तैयार करके आप अपने नाश्ते को खास बना सकते हैं। शकरकंद में विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको शकरकंद से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो शाम के समय चाय के साथ परोसना अच्छा है।

#1 शकरकंद का टिक्का शकरकंद का टिक्का एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर छील लें, फिर इसे लंबाई में काट लें और दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर मैरिनेट करें। अब इस मिश्रण को तंदूर या ओवन में ग्रिल करें जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 शकरकंद के चिप्स शकरकंद के चिप्स एक सेहतमंद नाश्ता विकल्प हो सकता है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले शकरकंद को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें थोड़े से तेल में तलें या बिना तेल के पकाएं। इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला मिलाएं। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें कम कैलोरी भी होती हैं, जिससे यह स्वास्थ्यवर्धक भी बनता है।

Advertisement

#3 शकरकंद के परांठे शकरकंद के परांठे सुबह या शाम किसी भी समय खाए जा सकते हैं। इसके लिए गेहूं का आटा लें और उसमें उबली हुई और मैश की हुई शकरकंद मिलाएं, फिर इसमें नमक, अजवाइन, हरी मिर्च और थोड़ा सा तेल डालकर गूंध लें। अब इस आटे से परांठे बेलकर तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है।

Advertisement

#4 शकरकंद की टिक्की शकरकंद की टिक्की बनाना बहुत आसान है और यह बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। इसके लिए उबली हुई शकरकंद को मैश करके उसमें ब्रेड के टुकड़े, हरी धनिया, हरी मिर्च और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें। इन्हें हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे यह हर किसी को पसंद आएगा।