सर्दियों में इन 5 तरीकों से खाएं तिल, मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

तिल के छोटे-छोटे बीज सर्दियों के लिए एक बेहतरीन खाद्य पदार्थ हैं। इनमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूती देने और शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही तिल में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा की चमक को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में तिल को किन-किन तरीकों से खाया जा सकता है।

#1 तिल के लड्डू तिल के लड्डू बनाना एक आसान और स्वादिष्ट तरीका है, जिससे आप अपने आहार में तिल को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सफेद तिल, गुड़ और घी की जरूरत होगी। सबसे पहले तिल को हल्का भून लें, फिर गुड़ को पानी में घोलकर उसकी चाशनी बना लें। अब भुने हुए तिल और घी मिलाकर मिश्रण तैयार करें और उसे ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो छोटे-छोटे लड्डू बना लें और उनका आनंद लें।

#2 तिल की चटनी तिल की चटनी एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए आपको सफेद तिल, नारियल, हरी मिर्च, लहसुन और करी पत्ता चाहिए। सबसे पहले नारियल और तिल को भून लें, फिर इन्हें मिक्सर में पीस लें। अब इस मिश्रण में हरी मिर्च, लहसुन और करी पत्ता डालकर अच्छे से मिलाएं। यह चटनी दाल-चावल या रोटी-सब्जी के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।

#3 तिल का हलवा तिल का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको सफेद तिल, गुड़ या चीनी, घी और इलायची पाउडर चाहिए। सबसे पहले तिल को हल्का भून लें, फिर गुड़ या चीनी को पानी में घोलकर उसकी चाशनी बना लें। अब भुने हुए तिल और घी मिलाकर मिश्रण तैयार करें और उसमें चाशनी डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण में इलायची पाउडर डालकर हलवा तैयार हो जाएगा।

#4 तिल की बर्फी तिल की बर्फी एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे त्योहारों पर बनाया जाता है। इसके लिए आपको सफेद तिल, चीनी या गुड़, घी और इलायची पाउडर चाहिए। सबसे पहले तिल को हल्का भून लें। अब चीनी या गुड़ को पानी में घोलकर उसकी चाशनी बना लें। इसके बाद भुने हुए तिल और घी मिलाकर मिश्रण तैयार करें और उसमें चाशनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर टुकड़ों में काट लें।