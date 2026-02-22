सर्दियों में बांधनी दुपट्टा पहनते समय इन 5 स्टाइल को अपनाएं, लगेंगी बहुत खूबसूरत

बांधनी दुपट्टा न केवल पारंपरिक भारतीय कपड़ों का हिस्सा है, बल्कि यह सर्दियों के मौसम में भी बहुत पसंद किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह आपको गर्म रखने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखाता है। बांधनी दुपट्टा का उपयोग आप अलग-अलग तरीकों से कर सकती हैं, ताकि आपका लुक और भी खास लगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बांधनी दुपट्टे को और भी खूबसूरत बना सकती हैं।

#1 कंधे पर लपेटें बांधनी दुपट्टा कंधे पर लपेटना इसे स्टाइल करने का एक आसान और असरदार तरीका है। इसे पहनने के लिए सबसे पहले दुपट्टे के एक कोने को कंधे पर रखें, फिर दूसरे कोने को सामने लाकर गले में डालें। इस तरीके से आपका पूरा लुक शाही लगेगा और ठंड से भी बचाव होगा। यह तरीका खासतौर पर शादी-ब्याह, पार्टी या किसी भी खास मौके पर पहनने के लिए बहुत अच्छा है।

#2 कमर पर बांधें अगर आप साड़ी पहन रही हैं तो उसके साथ बांधनी दुपट्टे को कमर पर बांधना अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए दुपट्टे के दोनों सिरों को कमर पर बांधें और बीच में एक गांठ बना लें। यह तरीका आपके लुक को और भी आकर्षक बनाएगा और आपको भी आरामदायक महसूस होगा। इसके अलावा यह तरीका पारंपरिक भारतीय कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लगता है और आपको एक शाही अंदाज दे सकता है।

Advertisement

#3 सिर पर ढकें सिर पर बांधनी दुपट्टा ढकना एक पारंपरिक तरीका है, जिससे आप खुद को ठंड से बचा सकती हैं। इसके लिए दुपट्टे के एक कोने को सिर पर रखें, फिर दूसरे कोने को नीचे की ओर खींचकर चेहरे के सामने लाएं। आप इसे पल्लू की तरह भी सिर पर ओढ़ सकती हैं। इस तरीके से आपका चेहरा ढक जाएगा और आप ठंड से सुरक्षित रहेंगी। यह तरीका नई दुल्हन के लिए बहुत अच्छा रहेगा।

Advertisement

#4 गले में लपेटें गले में बांधनी दुपट्टा लपेटना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे खास लुक मिल सकता है। इसके लिए दुपट्टे को गले में घुमाकर लपेटें और पीछे की ओर गांठ बांध लें या ऐसे ही रहने दें। इससे न केवल आपका गला ढका रहेगा, बल्कि आपको गर्माहट भी मिलेगी। यह तरीका खासतौर पर ठंडे मौसम में बहुत उपयोगी होता है और आपको एक शाही अंदाज दे सकता है। यह लुक सूट या कुर्ती के साथ बढ़िया लगता है।