गर्म कपड़ों से आने लगती है बदबू? इन 5 तरीकों से महकाएं

सर्दियों में पहने जाने वाले गर्म कपड़ों में पसीने की गंध आना आम बात है। ये कपड़े पसीने के साथ-साथ गंदगी और कीटाणुओं को भी अपने अंदर समेट लेते हैं, जिसके कारण इनमें बदबू आने लगती है। ऐसे में अगर आप इन्हें बार-बार ड्राई क्लीन नहीं करवा सकते तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने गर्म कपड़ों को बिना ड्राई क्लीन किए महकता रख सकते हैं।

#1 कपड़ों को पहनने से पहले उन पर लगाएं परफ्यूम अगर आप गर्म कपड़ों को पहनने से पहले उन पर परफ्यूम लगाते हैं तो इससे उन्हें महकाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए सबसे पहले एक परफ्यूम की बोतल को अपने गर्म कपड़े के अंदर की तरफ रखें, फिर उसकी नोजल को दबाकर कपड़े पर परफ्यूम को छिड़कें। इसके बाद कपड़े को तुरंत पहन लें। इससे कपड़े में मौजूद गंध दूर होगी और ये महकदार भी बन जाएगा।

#2 गर्म कपड़ों को हवा में सुखाएं गर्म कपड़ों में पसीने की दुर्गंध आने का मुख्य कारण है, पसीने के दागों के साथ कीटाणुओं का जमना। ऐसे में जब आप गर्म कपड़ों को पहनते हैं तो उनमें कीटाणु मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन्हें पहनने से इनमें से गंध आने लगती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए गर्म कपड़ों को पहनने से पहले उन्हें हवा में कुछ देर के लिए सुखाएं।

#3 कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें धोएं अधिकतर लोग गर्म कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें धोना जरूरी नहीं समझते, लेकिन ऐसा करना गलत है। गर्म कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें धोना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें मौजूद पसीने के दागों के साथ कीटाणु भी गर्म और अंधेरी जगह पर पनपने लगते हैं। साफ कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद ही उन्हें अलमारी में रखें।

#4 पाउडर का भी कर सकते हैं इस्तेमाल गर्म कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें पाउडर से भी महकाया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा पाउडर डालें, फिर कपड़ों के बीचों-बीच इसे छिड़कें। इससे कपड़ों की दुर्गंध दूर होगी और ये महकदार भी बन जाएंगे। हालांकि, ध्यान रखें कि कपड़ों पर बहुत अधिक पाउडर न लगाएं क्योंकि इससे कपड़े कड़े हो सकते हैं और उनका रंग भी खराब हो सकता है।