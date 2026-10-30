त्योहारों के मौसम में इस तरह से करें अपने घर की सफाई, आसान होगा काम
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक है और ऐसे में घर को साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है। हालांकि, त्योहारों के दौरान घर की सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर आप अपने घर की गहरी सफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को आसानी से साफ कर सकते हैं।
#1
घर के सभी कमरों को करें साफ
घर के हर कमरे की सफाई करें और इसके लिए सबसे पहले कमरे में मौजूद सभी चीजों को बाहर निकाल दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि कमरे में क्या-क्या है।
अब एक-एक करके सभी चीजों को साफ करें। अगर कोई चीज खराब हो गई है तो उसे फेंक दें और अगर कोई ऐसी चीज है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें।
इससे आपका कमरा साफ हो जाएगा।
#2
गंदे फर्श को करें साफ
फर्श की सफाई के लिए सबसे पहले इसे झाड़ू से साफ करें और फिर इसे अच्छे से धोएं। अगर आपके पास फर्श के लिए कोई खास सफाई का सामान नहीं है तो आप पानी में थोड़ा-सा सिरका मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद फर्श को मुलायम कपड़े से पोंछे। इससे फर्श अच्छे से साफ हो जाएगा।
आप इसके लिए वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सारी धूल-मिट्टी साफ हो जाएगी।
#3
रसोई की करें सफाई
रसोई की सफाई के लिए पहले चूल्हा, सिंक, काउंटरटॉप और बर्तन धोने वाले एरिया को साफ करें। इसके बाद रसोई की अलमारियों, दराजों और कैबिनेट्स को साफ करें।
अगर इन जगहों पर जिद्दी दाग लगे हुए हैं तो उन्हें दूर करने के लिए एक स्प्रे बोतल में पानी और सिरके की बराबर मात्रा मिलाएं, फिर इसे दाग पर छिड़कें और कुछ देर के लिए छोड़ दें।
इसके बाद इसे मुलायम कपड़े से साफ करें।
#4
बाथरूम की करें सफाई
सबसे पहले बाथरूम के सभी सामानों को बाहर निकाल दें। इसके बाद एक बाल्टी में गर्म पानी और ब्लीच की बराबर मात्रा मिलाकर दानेदार नमक डालें, फिर इस मिश्रण को पूरे बाथरूम में डालें।
अब बाथरूम के सिंक, नल और शावर को ब्रश से साफ करें। इसके बाद बाथरूम के फर्श को भी ब्रश से साफ करें।
इसके बाद पूरे बाथरूम को साफ पानी से धो लें। बाथरूम में एक अच्छी महक लाने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करें।
#5
बेडरूम की सफाई करें
सबसे पहले बिस्तर को हटा दें और चादर समेत तकिए को धोने के लिए डाल दें। इसके बाद बिस्तर को झाड़ू से साफ करें, फिर इसे साफ कपड़े से पोंछे।
अब अलमारी, दराज और फर्श पर झाड़ू लगाएं। इसके बाद बिस्तर पर साफ और ताजा खुशबूदार चादर बिछाएं।
आखिर में तकिए को भी बदलें। त्योहारों के दौरान इस तरह की सफाई से आपका घर चमक उठेगा और साफ नजर आएगा।