त्योहारों के मौसम में इस तरह से करें अपने घर की सफाई, आसान होगा काम

सबसे पहले बाथरूम के सभी सामानों को बाहर निकाल दें। इसके बाद एक बाल्टी में गर्म पानी और ब्लीच की बराबर मात्रा मिलाकर दानेदार नमक डालें, फिर इस मिश्रण को पूरे बाथरूम में डालें।

अब बाथरूम के सिंक, नल और शावर को ब्रश से साफ करें। इसके बाद बाथरूम के फर्श को भी ब्रश से साफ करें।

इसके बाद पूरे बाथरूम को साफ पानी से धो लें। बाथरूम में एक अच्छी महक लाने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करें।