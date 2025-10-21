टॉक्सिक लोगों से निपटने के लिए अपनाकर देखें ये 5 टिप्स, आपसे करने लगेंगे सही बर्ताव

कुछ लोगों के साथ महज बात करने से मूड खराब हो जाता है और मन दुखी हो जाता है। ऐसे लोग टॉक्सिक व्यक्तित्व के होते हैं, जो एक तरह से अन्य लोगों की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोग अन्य लोगों से चालाकी से काम निकालते हैं, नकारात्मकता फैलते हैं और उनमें सहानुभूति की कमी होती है। अगर आप ऐसे लोगों से निपटना चाहते हैं तो ये 5 टिप्स अपनाकर देखें।

#1 उनके बर्ताव पर प्रतिक्रिया दें टॉक्सिक लोगों को लोगों का जीवन नियंत्रित करने में खुशी मिलती है। उन्हें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, जो उनके खराब बर्ताव पर भी कोई प्रतिक्रिया न दें। हालांकि, अगर आप उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं तो उनके गलत व्यवहार पर प्रतिक्रिया जरूर दें। उन्हें उनकी गलतियां बताएं, उनसे बहस करने के न डरें और उन्हें सही बर्ताव करने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा करने से वे आप पर हुकुम चलाना छोड़ देंगे।

#2 उनके लिए उपलब्ध न रहें टॉक्सिक लोग चाहते हैं कि उनके इर्द-गिर्द हमेशा कई लोग हों और वे उनके नेता रहें। हालांकि, ऐसा करने से उनका अहंकार बढ़ता है और वे खुश हो जाते हैं। ऐसे में आपको उनके लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके, उन्हें महसूस करवाएं कि आप उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। जब मिलना हो तब ही उनसे बात-चीत करें और उनकी किसी भी प्रकार की मदद करने से मना कर दें।

#3 सीमाएं तय करें टॉक्सिक लोगों से निपटने के लिए सीमाएं तय करना महत्वपूर्ण होता है। अक्सर देखा गया है कि वे आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा आप सहन कर पाते हैं। इसलिए, उनके आगे स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको कैसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं है। इससे वे आपके आगे बुरा बर्ताव करने से कतराने लगेंगे। इससे उनको यह सीखने में भी मदद मिलेगी कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर वे सीमाएं लांघते हैं तो उन्हें तुरंत टोकें।

#4 ना कहना सीखें जो लोग न नहीं कह पाते हैं, लोग उनका हमेशा फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को लोग कमजोर समझते हैं और ऐसे लोग टॉक्सिक लोगों का पहला शिकार होते हैं। उनसे निपटने के लिए अपने व्यक्तित्व पर काम करें और ना कहना सीखें। जो चीजें आपको पसंद न आएं और जो काम करने का आपका मन न हो उसके लिए तुरंत ना कह दें। इससे टॉक्सिक लोगों को पता चल जाएगा कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं।