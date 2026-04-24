अपनी अलमारी में अधिक जगह बनाने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके, रख सकेंगे ज्यादा सामान

अलमारी का सही तरीके से व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अपने कपड़े आसानी से मिल सकें। अगर आपकी अलमारी में अधिक जगह नहीं बचती है तो इसका कारण हो सकता है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपनी अलमारी में अधिक जगह बना सकते हैं और उसे ठीक तरीके से व्यवस्थित रख सकते हैं।

#1 कपड़ों को श्रेणियों में व्यवस्थित करें अपनी अलमारी के कपड़ों को श्रेणी अनुसार व्यवस्थित करें। जैसे कि आप अपने रोजमर्रा के कपड़े, ऑफिस के कपड़े और पार्टी में पहनने के कपड़े अलग-अलग हिस्सों में रखें। इससे आपको हर दिन के इस्तेमाल के लिए सही कपड़े जल्दी मिलेंगे और अलमारी भी ठीक रहेगी। इसके अलावा आप अपनी अलमारी के एक हिस्से में मौसम अनुसार कपड़े भी रख सकते हैं। इससे आपकी अलमारी में अधिक जगह भी बनेगी और हर चीज को ढूंढना भी आसान हो जाएगा।

#2 दरवाजे पर हुक्स लगाएं अलमारी के दरवाजे पर हुक्स लगवाएं, जिनसे आप बेल्ट, स्कार्फ या टाई जैसे छोटे-छोटे सामान आसानी से लटका सकें। इससे आपके कपड़ों को लटकाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी और छोटी चीजें ज्यादा जगह नहीं लेंगी। यह तरीका न केवल आपकी अलमारी को ठीक बनाएगा, बल्कि आपको तैयार होने में भी मदद करेगा। आप अलमारी के अंदर दराज भी बनवा सकते हैं, ताकि उसमें ज्यादा सामान रखा जा सके।

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#3 कई स्तर वाली शेल्फ का उपयोग करें कई स्तर वाली शेल्फ का उपयोग करके आप अपनी अलमारी में अधिक जगह बना सकते हैं। इनका उपयोग करके आप छोटे-छोटे सामान, जैसे कि जूते, बैग या अन्य चीजें आसानी से रख सकते हैं। इससे आपकी अलमारी का हर कोना काम का बन जाएगा और आपको अपने कपड़े ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर शेल्फ नहीं तो आप कपड़ों वाले कम्पार्टमेंट में ले सकते हैं और उनमें सामान को अलग-अलग करके रख सकते हैं।

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#4 हैंगर बदलें अगर आपकी अलमारी में कपड़ों को लटकाने वाले हैंगर्स बहुत ज्यादा जगह लेते हैं तो आप उनके बजाय पतले और मजबूत हैंगर का उपयोग करें। ये हैंगर न केवल कम जगह घेरते हैं, बल्कि आपके कपड़ों को भी अच्छी तरह से सहारा देते हैं। इससे आपकी अलमारी में अधिक जगह बनेगी और आपका हर कपड़ा आसानी से मिल जाएगा। 2 से 3 छोटे और पतले कपड़ों के एक साथ एक हैंगर में भी टांग सकते हैं।