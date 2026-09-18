कुकर में जल्दी दाल गलाने के सुझाव

कुकर में जल्दी नहीं गल रही है दाल? इसके लिए अपनाकर देखें ये 5 टिप्स

लेखन सयाली 01:25 pm Sep 18, 202601:25 pm

क्या है खबर?

दाल एक पौष्टिक भोजन है, जो भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है। इसे कुकर में पकाना आसान है, लेकिन कभी-कभी दाल अच्छे से नहीं गलती। इसका कारण हो सकता है पानी की मात्रा, समय या कुकर की स्थिति। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपनी दाल को कुकर में सही तरीके से पका सकते हैं और वह नरम और स्वादिष्ट बनेगी। इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी रसोई में और भी कुशल बन सकते हैं।