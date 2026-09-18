कुकर में जल्दी नहीं गल रही है दाल? इसके लिए अपनाकर देखें ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
दाल एक पौष्टिक भोजन है, जो भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है। इसे कुकर में पकाना आसान है, लेकिन कभी-कभी दाल अच्छे से नहीं गलती। इसका कारण हो सकता है पानी की मात्रा, समय या कुकर की स्थिति। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपनी दाल को कुकर में सही तरीके से पका सकते हैं और वह नरम और स्वादिष्ट बनेगी। इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी रसोई में और भी कुशल बन सकते हैं।
#1
सही मात्रा में पानी डालें
दाल को कुकर में पकाते समय सही मात्रा में पानी डालना बहुत जरूरी है। अगर पानी कम डालेंगे तो दाल अच्छी तरह नहीं गलेगी और ज्यादा पानी डालने से दाल पतली हो जाएगी।
इसलिए, हमेशा दाल के साथ उतना ही पानी डालें, जितना उसे गलाने के लिए जरूरी हो। आमतौर पर एक कप दाल के लिए 2-3 कप पानी पर्याप्त होता है।
इससे दाल अच्छी तरह गलेगी और उसका स्वाद भी बढ़िया आएगा।
#2
समय का ध्यान रखें
दाल को कुकर में पकाने का समय भी अहम होता है। अगर आप दाल को ज्यादा देर तक पकाते रहेंगे तो वह टूटकर मैश हो जाएगी और उसका स्वाद भी बदल जाएगा।
इसलिए, दाल को सिर्फ तब तक पकाएं जब तक वह नरम न हो जाए। आमतौर पर 3-4 सीटी के बाद दाल अच्छी तरह गल जाती है।
इससे दाल का स्वाद भी बना रहता है और वह खाने में भी लजीज लगती है।
#3
कुकर का सही उपयोग करें
कुकर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी दाल अच्छी तरह गले। कुकर को पहले से गर्म करें, ताकि उसका तापमान समान हो जाए।
इसके बाद उसमें दाल और पानी डालें। इससे दाल जल्दी और समान रूप से गलेगी।
साथ ही कुकर की सीटी भी सही समय पर लगेगी, जिससे दाल का स्वाद भी बेहतरीन आएगा। इस तरह आप अपनी दाल को आसानी से नरम और स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#4
भिगोएं और धोएं
दाल को कुकर में पकाने से पहले उसे 4-5 घंटे पानी में भिगोएं। इससे वह जल्दी गलती है और उसका पाचन भी बेहतर होता है।
भिगोई हुई दाल को धोकर कुकर में डालें, ताकि उसमें से सारी गंदगी निकल जाए। इसके बाद उसे पानी और मसालों के साथ पकाएं।
इससे दाल नरम और स्वादिष्ट बनेगी। भिगोई हुई दाल का सेवन पाचन के लिए फायदेमंद होता है और यह सेहत के लिए भी अच्छा है।
#5
मसालों का सही मेल बनाएं
दाल को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का सही मेल बनाना जरूरी है। जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जैसे मसालों का उपयोग करें।
इसके अलावा अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का भी अच्छा उपयोग करें। इन सभी मसालों को मिलाकर अपनी दाल को एक नया स्वाद दें।
इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी रसोई में और भी कुशल बन सकते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं।