गर्मी पेट की समस्याओं का बन सकती है कारण, इन बातों का ध्यान रखना है अहम

गर्मी का मौसम आने पर पाचन क्रिया पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है और शरीर से नमक और अन्य जरूरी तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा इस मौसम में अधिक गर्मी के कारण पाचन तंत्र की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिनसे पेट की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इन्हें जानकर आप स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं।

#1 तले हुए खाद्य पदार्थ खाना होता है नुकसानदायक गर्मियों में बाहर से तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से बचना चाहिए। इसका कारण है कि बाहर से आने वाले तले खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। दरअसल, बाहर से आने वाले तले खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए खराब तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेट में संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे दस्त आदि हो सकता है।

#2 ज्यादा मसालेदार और तेल वाला खाना न खाएं गर्मियों में ज्यादा मसालेदार और तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए। इन्हें पचाना कठिन हो सकता है और इससे गैस, पेट दर्द, मतली और उल्टी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार और तेल वाला खाना खाने से लिवर भी प्रभावित हो सकता है। लिवर के खराब होने से पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्मी में इसका प्रभाव दोगुना हो जाता है, क्योंकि शरीर का तापमान भी ज्यादा बना रहता है।

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#3 शरीर में पानी की कमी न होने दें गर्मी में पसीना अधिक आता है, जिसके कारण शरीर से नमक और अन्य जरूरी तत्व बाहर निकल जाते हैं। इनकी कमी से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे पेट खराब हो सकता है। पानी की कमी के कारण गैस, मतली और पेट में दर्द जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, गर्मियों में रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने के साथ-साथ नारियल पानी और ताजे फलों का रस पिएं।

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#4 पाचन के लिए फायदेमंद चीजें खाएं गर्मी के कारण पाचन क्रिया की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए खाने में पाचन के लिए फायदेमंद चीजों को शामिल करें। इन चीजों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन क्रिया को सही रखने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए खाने में दही, अचार और मिश्रित बीज आदि को शामिल करें। इनसे पेट ठंडा भी बना रहता है।