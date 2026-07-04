खिड़कियों की रेलियों की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, आसान होगा काम
क्या है खबर?
खिड़कियों की रेलियों में अक्सर धूल, गंदगी और अन्य कण इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे खिड़कियों का ठीक से खुलना और बंद होना मुश्किल हो जाता है। इन रेलियों की सफाई करना एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको खिड़कियों की रेलियों को साफ करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस काम को जल्दी और आसानी से कर सकते हैं।
#1
वैक्यूम क्लीनर का करें उपयोग
वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करके आप खिड़कियों की रेलियों को आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए वैक्यूम क्लीनर की नोजल को रेलियों पर रखें और धूल को खींच लें। इससे न केवल धूल हटेगी, बल्कि छोटे-छोटे कण भी बाहर निकल जाएंगे। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप इसे किराए पर भी ले सकते हैं या किसी दोस्त से उधार मांग सकते हैं।
#2
सफाई स्प्रे और कपड़े का उपयोग करें
सफाई स्प्रे और कपड़े का उपयोग करके भी आप खिड़कियों की रेलियों को साफ कर सकते हैं। सबसे पहले सफाई स्प्रे को रेलियों पर छिड़कें और फिर सूखे कपड़े या ब्रश से रगड़ें। इससे गंदगी और धूल आसानी से निकल जाएगी। अगर आपके पास सफाई स्प्रे नहीं है तो आप पानी में थोड़ा डिटर्जेंट मिलाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे रेलियों की चमक भी बनी रहेगी और वे लंबे समय तक साफ-सुथरी रहेंगी।
#3
पुराने टूथब्रश का करें उपयोग
पुराने टूथब्रश का उपयोग करके भी आप खिड़कियों की रेलियों को साफ कर सकते हैं। इसके लिए पुराने टूथब्रश की मदद से हल्के हाथों से रेलियों पर रगड़ें ताकि सारी गंदगी निकल जाए। यह तरीका उन जगहों पर काम आता है जहां वैक्यूम क्लीनर या कपड़े नहीं पहुंच पाते जैसे कि कोनों में या छोटी जगहों पर। इससे रेलियों की सफाई आसानी से हो जाएगी और वे लंबे समय तक साफ-सुथरी रहेंगी।
#4
बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण बनाएं
बेकिंग सोडा और सिरका का मिश्रण बनाकर आप खिड़कियों की रेलियों को साफ कर सकते हैं। इसके लिए पहले एक कप पानी में दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, फिर उसमें एक चम्मच सफेद सिरका डालें। इस मिश्रण को रेलियों पर डालकर कुछ देर छोड़ दें, फिर ब्रश या कपड़े से रगड़ें। इससे सारी गंदगी निकल जाएगी और रेलियों की चमक भी बनी रहेगी। यह तरीका बहुत ही आसान और प्रभावी है, जिससे आपकी खिड़कियां नई जैसी लगेंगी।
#5
नियमित रूप से सफाई करें
खिड़कियों की रेलियों की सफाई नियमित रूप से करना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि उनमें कभी भी ज्यादा गंदगी न जमा हो सके। हफ्ते में एक बार इनकी सफाई करने से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये हमेशा नई जैसी दिखेंगी। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपनी खिड़कियों की रेलियों को साफ रख सकते हैं। इससे न केवल आपका घर साफ-सुथरा रहेगा बल्कि आपकी खिड़कियां भी लंबे समय तक अच्छी दिखेंगी।