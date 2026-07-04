खिड़कियों की रेलियों की सफाई के तरीके

खिड़कियों की रेलियों की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, आसान होगा काम

लेखन अंजली 02:41 pm Jul 04, 202602:41 pm

क्या है खबर?

खिड़कियों की रेलियों में अक्सर धूल, गंदगी और अन्य कण इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे खिड़कियों का ठीक से खुलना और बंद होना मुश्किल हो जाता है। इन रेलियों की सफाई करना एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम आपको खिड़कियों की रेलियों को साफ करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस काम को जल्दी और आसानी से कर सकते हैं।