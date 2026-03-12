गर्मियों के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियां आते ही कई लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं क्योंकि इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसका कारण है कि गर्मियों में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और निर्जलीकरण हो जाता है। इस स्थिति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। आइए आज हम आपको ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं।

#1 पानी की पर्याप्त मात्रा लें गर्मियों के दौरान निर्जलीकरण का खतरा बढ़ जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसलिए खुद को हाइड्रेट रखना महत्वपूर्ण है। दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। इसके अलावा तरबूज, खीरा और नारियल पानी जैसे पानी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भी करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप निर्जलीकरण से बच सकेंगे। हाइड्रेट रहने के लिए ताजे फलों का रस या छाछ भी पी सकते हैं।

#2 खाने-पीने का रखें ध्यान खाने-पीने का रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए गर्मियों में हल्का और पौष्टिक खाना लें। ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें क्योंकि इनमें विटामिन-C और विटामिन-D होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दही, लहसुन और अदरक जैसी चीजें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए फायदेमंद होती हैं। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा।

#3 नियमित एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल वजन नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है। नियमित रूप से कुछ मिनट टहलने, दौड़ने या योग करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियों का खतरा कम होता है। गर्मियों में ज्यादा देर धूप में न रहें, सुबह या शाम को ही एक्सरसाइज करें। इससे आपको ताजगी मिलेगी और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहेगी।

#4 पर्याप्त नींद लें नींद पूरी न होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अगर आप दिन में ज्यादा थकान महसूस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए झपकी जरूर लें। इससे आपकी थकान दूर होगी और शरीर को आराम मिलेगा। अच्छी नींद लेने से आपका मन भी खुश रहेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे। इसके अलावा नींद पूरी करने के लिए सोने से पहले मोबाइल का उपयोग न करें।