गर्मियों में थकान से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, मिलेगी राहत

गर्मी का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है, जिनमें से एक है 'गर्मी की थकान'। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। इससे शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको इस समस्या से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले 5 प्रभावी तरीके बताते हैं।

#1 पानी भरपूर मात्रा में पिएं गर्मी की थकान से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने शरीर को पानी से भरपूर रखें। दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं ताकि आपके शरीर में पानी की कमी न हो। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और फलों का रस भी पी सकते हैं। इन पेय में जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर को ठंडक देने में मदद करते हैं और थकान को दूर करते हैं।

#2 हल्के और ढीले कपड़े पहनें गर्मी की थकान से बचने के लिए कपड़े भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस मौसम में हल्के और ढीले कपड़े पहनें ताकि हवा आसानी से आपके शरीर तक पहुंच सके और आप ठंडक महसूस करें। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये पसीने को सोख लेते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े पहनें क्योंकि ये सूरज की रोशनी को कम अवशोषित करते हैं और आपको ठंडक का अनुभव होता है।

#3 बाहर जाने से बचें अगर संभव हो तो दिन के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचें। सुबह या शाम के समय ही बाहर निकलें जब तापमान कम हो। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो छाता या टोपी पहनकर निकलें और धूप से बचाव करें। इसके अलावा घर से बाहर निकलने से पहले पसीना सोखने वाले कपड़े पहनें और अपने पास एक पानी की बोतल रखें, जिससे आप समय-समय पर पानी पीते रहें।

#4 ठंडे स्थान पर रहें अगर आपके घर में ठंडा करने वाले उपकरण हैं तो उनका इस्तेमाल करें ताकि आपका कमरा ठंडा रहे। अगर ये उपलब्ध न हों तो किसी ठंडे स्थान पर जाएं जैसे कि शॉपिंग मॉल या किसी दोस्त के घर। इसके अलावा आप अपने घर में ठंडक बनाए रखने के लिए खिड़कियों पर पर्दे लगाएं और पंखे को चालू रखें। साथ ही अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए बर्फ से भरी थैली को माथे और गर्दन पर रखें।