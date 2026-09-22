पोषक तत्वों का खजाना है स्पिरुलिना, इस सुपरफूड को डाइट में ऐसे करें शामिल

सलाद में स्पिरुलिना मिलाने से इसका पोषण स्तर बढ़ जाता है। आप अपने रोजाना के सलाद में थोड़ी मात्रा में स्पिरुलिना पाउडर छिड़क सकते हैं।

इससे न केवल सलाद का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि यह अधिक पौष्टिक भी हो जाएगा। इसके अलावा स्पिरुलिना के एंटीऑक्सीडेंट गुण आपकी त्वचा को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे।

इसे अपनाकर आप अपने खाने को स्वादिष्ट और सेहतमंद बना सकते हैं, जिससे आपकी डाइट में विविधता भी आएगी और सेहत भी बेहतर होगा।