दोपहर के भोजन में हरी मटर को शामिल करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

हरी मटर एक पौष्टिक सब्जी है, जो विटामिन-C और विटामिन-K के साथ-साथ फाइबर का अच्छा स्रोत है। यह सब्जी हर भारतीय रसोई में पाई जाती है और इसे अलग-अलग प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप रोजाना की सब्जियों से ऊब गए हैं तो हरी मटर को इन पांच तरीकों से अपने लंच में शामिल करें। इन व्यंजनों से न सिर्फ आपका लंच स्वादिष्ट बनेगा बल्कि सेहतमंद भी रहेगा।

#1 हरी मटर की टिक्की हरी मटर की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप अपने लंच में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबली हुई हरी मटर को आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसालों के साथ मिलाकर टिक्कियां तैयार करें। फिर इन्हें तवे पर हल्का तेल डालकर सेंकें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है। इसे चटनी या सॉस के साथ परोसें और अपने लंच का आनंद लें।

#2 मटर पुलाव अगर आप चावल पसंद करते हैं तो मटर पुलाव आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए बासमती चावल को प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों के साथ पकाएं, फिर इसमें उबली हुई हरी मटर मिलाएं। यह पुलाव न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे दही या रायते के साथ परोसें और अपने लंच का आनंद लें।

#3 मटर करी हरी मटर करी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे आप अपने लंच में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए प्याज, टमाटर और मसालों का तड़का लगाकर उसमें हरी मटर डालें और पकाएं। नारियल का दूध डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। यह करी रोटी या चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#4 मटर की सब्जी हरी मटर की सब्जी एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप रोजाना बना सकते हैं। इसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को तड़का लगाकर उसमें हरी मटर डालें और पकाएं। यह सब्जी रोटी या परांठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह सेहतमंद भी है। इस तरह आप अपने लंच को पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकते हैं।